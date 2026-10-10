Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi hoa chúc mừng.

Cùng dự có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học đã dành tâm huyết, trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; nhiệt liệt biểu dương những thành tựu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ngày 12-10-1956, Trường Đại học Nông Lâm - tiền thân của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ngày nay được thành lập. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã không ngừng trưởng thành, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, Học viện đã trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, giữ vị trí ngày càng quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước. Học viện đã đào tạo, cung cấp cho đất nước nhiều thế hệ cán bộ, nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nhân có trình độ, đang công tác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều cựu sinh viên, học viên đã trưởng thành, đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, cũng như tạo đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, đang mở ra những cơ hội và không gian phát triển mới cho các cơ sở giáo dục đại học.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Học viện Nông nghiệp Việt Nam cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước thành những chương trình hành động thiết thực, những sản phẩm khoa học có giá trị và những đóng góp cụ thể cho sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và chúc mừng những thành tích của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Học viện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Học viện cần hướng tới đào tạo những “công dân toàn cầu” của nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại; chuyển mạnh từ đào tạo theo những gì nhà trường có sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và yêu cầu phát triển đất nước. Mỗi sinh viên khi tốt nghiệp phải có kiến thức vững vàng, kỹ năng tốt, tư duy đổi mới, năng lực số, khả năng hội nhập quốc tế và trên hết là khát vọng cống hiến. Học viện cần trở thành điểm đến của những người trẻ có đam mê, khát vọng phát triển nông nghiệp, làm chủ công nghệ và khởi nghiệp.

Thứ hai, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo làm động lực phát triển cốt lõi. Học viện cần mạnh dạn nghiên cứu, tiếp cận những lĩnh vực mới mà đất nước có nhu cầu và thế giới đang quan tâm; phấn đấu mỗi năm có thêm những công trình, sản phẩm, công nghệ tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiệu quả của khoa học cần được đo bằng những đóng góp cụ thể đối với sản xuất và đời sống, giúp giảm chi phí, tối đa hóa lợi ích, nâng cao thu nhập cho người nông dân, đồng thời tăng sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Thứ ba, phát huy vai trò cầu nối giữa Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp - nông dân. Học viện phải trở thành trung tâm kết nối tri thức, công nghệ với thực tiễn sản xuất nông nghiệp; mở rộng không gian hoạt động, đưa các hoạt động đào tạo và nghiên cứu vượt ra ngoài giảng đường, phòng thí nghiệm. Cần đưa tri thức từ giảng đường đến đồng ruộng, chuyển giao công nghệ từ phòng thí nghiệm vào sản xuất, đưa kết quả nghiên cứu đến doanh nghiệp và người nông dân; đồng thời tiếp nhận những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất để nghiên cứu, tìm giải pháp phù hợp. Qua đó, hình thành mối liên kết chặt chẽ, thực chất giữa nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển sản xuất nông nghiệp.

Thứ tư, chủ động tham gia hoạch định và phản biện chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cùng với đó, Học viện cần chủ động mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới đào tạo và nghiên cứu quốc tế; thu hút các nhà khoa học quốc tế đến làm việc, nghiên cứu, giảng dạy; tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường học thuật toàn cầu và đưa tri thức tiên tiến của thế giới về Việt Nam. Đồng thời, cần đẩy mạnh đưa các sản phẩm khoa học, công nghệ và thương hiệu nông nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chuyển đổi số không đơn thuần là số hóa hồ sơ, tài liệu mà phải tạo ra sự thay đổi căn bản trong phương thức quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người học. Học viện cần tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng môi trường học tập thông minh; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm quản trị minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện.

Chủ tịch Quốc hội đặt kỳ vọng Học viện phấn đấu đến năm 2045 lọt vào Top 100 trường đại học hàng đầu châu Á; kỳ vọng từ mái trường này sẽ tiếp tục có nhiều nhà khoa học lớn, nhiều doanh nhân nông nghiệp lớn, nhiều nhà quản lý giỏi và nhiều thế hệ thanh niên có khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới.

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thay mặt Học viện, GS, TS, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam khẳng định: "Trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xanh, bền vững và làm chủ công nghệ Học viện đã xác định những bước đi để xây dựng Học viện thành một đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực, phát triển theo hướng thông minh, xanh, đổi mới sáng tạo và nhân văn. Chúng tôi hiểu rằng khát vọng ấy phải được thực hiện bằng trách nhiệm của mỗi thành viên và được khẳng định bằng chất lượng đào tạo, giá trị khoa học cùng những đóng góp thiết thực cho đất nước".