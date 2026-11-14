Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã trao Huân chương Lao động hạng Ba (lần hai) tặng cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường; nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu to lớn mà các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đạt được trong suốt 60 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, 60 năm trước, Trường Đại học Mỏ - Địa chất chính thức được thành lập. Từ những lớp học sơ tán đơn sơ, hầm hào dưới chân chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), những người thầy đầu tiên đã cùng lớp lớp sinh viên thắp lên ngọn lửa của tri thức và khát vọng khám phá lòng đất. Trải qua sáu thập kỷ, Trường đã viết nên trang sử vẻ vang, trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước trong các lĩnh vực khoa học trái đất, mỏ, địa chất, dầu khí, trắc địa - bản đồ, công trình ngầm, công nghệ thông tin và bảo vệ môi trường.

Hàng vạn kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ tốt nghiệp từ mái Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã và đang có mặt trên mọi nẻo đường Tổ quốc; nhiều cựu sinh viên đã trở thành những nhà khoa học đầu ngành, tướng lĩnh lực lượng vũ trang, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các tập đoàn kinh tế chủ lực. Nhà trường đã gắn chặt nghiên cứu khoa học với thực tiễn. Giai đoạn vừa qua, với hơn 4.000 hợp đồng dịch vụ khoa học - công nghệ, doanh thu hơn 1.200 tỷ đồng, cùng hàng trăm công bố quốc tế uy tín. Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của Trường đã tích cực tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp vào quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Nhà trường nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động (hạng Nhất, Nhì, Ba) và hôm nay, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (lần hai).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết mới đây của Bộ Chính trị đã xác lập những mục tiêu chiến lược phát triển để đất nước phát triển nhanh và bền vững, trong đó xác định yêu cầu cấp bách, vai trò quan trọng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Điều đó đặt ra yêu cầu đối với Trường Đại học Mỏ - Địa chất, làm thế nào để: Làm chủ công nghệ điều tra sâu trong lòng đất, vươn xa ra biển lớn, khai thác, chế biến sâu các khoáng sản chiến lược phục vụ công nghiệp công nghệ cao, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn liền với chuyển đổi xanh và chủ động dự báo, cảnh báo thiên tai, sạt lở, thích ứng với biến đổi khí hậu" - Chủ tịch Quốc hội nêu vấn đề.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, kiên định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học; nâng cao thực chất chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế. Nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành, tích hợp năng lực số và chuyển đổi xanh, học đi đôi với hành, tăng cường gắn kết giữa giảng đường với thực địa và doanh nghiệp. Chủ động đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa, các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực mới.

Thứ hai, tập trung nghiên cứu vào các lĩnh vực then chốt, làm chủ các công nghệ thăm dò, khai thác khoáng sản chiến lược, đất hiếm; công nghệ khai thác mỏ an toàn ở độ sâu lớn; khoan ngầm đô thị và hệ thống cảnh báo sớm thiên tai, lũ quét, sạt lở đất. Chuyển mạnh từ nghiên cứu phục vụ sang nghiên cứu dẫn dắt; lấy ứng dụng thực tế, hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo giá trị khoa học.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng Địa chất tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao chất lượng tham vấn chính sách và hoàn thiện thể chế. Chủ tịch Quốc hội mong rằng, đội ngũ các nhà khoa học của Trường phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện độc lập, cung cấp luận cứ khoa học thực tiễn vững chắc cho công tác lập pháp và giám sát tối cao của Quốc hội trong các lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, quy hoạch không gian biển và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống quản trị đại học. Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về địa chất, mỏ và địa không gian số phục vụ dùng chung. Đẩy mạnh tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch; tạo môi trường học thuật dân chủ, liêm chính, nơi tôn vinh tài năng và khát vọng sáng tạo.

Thứ năm, chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát triển đội ngũ nhà giáo. Cần đặc biệt chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo cơ chế vượt trội để thu hút các nhà khoa học giỏi, các giảng viên trẻ tài năng. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, Ban giám hiệu, coi đây là nhân tố quyết định mọi thắng lợi.

Chủ tịch Quốc hội mong các sinh viên hãy nuôi dưỡng khát vọng lớn, rèn luyện bản lĩnh, chuyên cần học tập, nghiên cứu, nỗ lực làm chủ khoa học - công nghệ, tiếp bước các thế hệ đi trước, đem sức trẻ, trí tuệ cống hiến cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tập đoàn trong lĩnh vực dầu khí, than - khoáng sản, điện lực, hóa chất... và UBND TP Hà Nội, các địa phương tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn, đầu tư cơ sở vật chất xứng tầm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Trường Đại học Mỏ - Địa chất phát triển bền vững, nghiên cứu thực hiện đầy đủ các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua liên quan tới giáo dục - đào tạo, nhà giáo, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao...

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với bề dày lịch sử vẻ vang của đơn vị Anh hùng Lao động, với nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết, đổi mới, Trường Đại học Mỏ - Địa chất sẽ vững bước tiến lên, khẳng định vị thế của một trường đại học nghiên cứu đa ngành uy tín hàng đầu, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.