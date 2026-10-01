Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Lễ kỷ niệm do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Lễ kỷ niệm

Tham dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Cùng dự có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Đà Nẵng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, đại diện nhân sĩ trí thức, cán bộ, chiến sĩ, đại diện gia tộc Cụ Huỳnh Thúc Kháng, các tầng lớp nhân dân thành phố Đà Nẵng...

Một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, lễ kỷ niệm là dịp để Đảng, Nhà nước và Nhân dân tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân những cống hiến to lớn của Cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với đất nước, với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ở Cụ, hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ và bản lĩnh; tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước; và trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Theo Chủ tịch Quốc hội, điều làm cho tên tuổi của Cụ Huỳnh Thúc Kháng sống mãi, không chỉ là những đóng góp của Cụ trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà chính là cách Cụ sống, cách Cụ lựa chọn và bản lĩnh, khí tiết trước những thử thách của thời cuộc.

"Đó là một cuộc đời không chọn sự an nhàn khi đất nước chưa giành được độc lập; không màng danh lợi khi dân tộc còn chịu cảnh lầm than; không lùi bước trước tù đày, gian khổ; không đứng ngoài trách nhiệm khi Tổ quốc cần. Đó là khí phách của một người yêu nước chân chính, trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh của dân tộc", Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khái quát: “Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao... Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”. Ở Cụ, tri thức không tách rời trách nhiệm; bản lĩnh không tách rời đạo đức; quyền hạn không tách rời nghĩa vụ; lòng yêu nước không dừng ở tình cảm mà được thể hiện bằng những lựa chọn và hành động cụ thể.

"Chính sự thống nhất ấy làm nên tầm vóc của một nhân cách lớn và tạo nên sức sống lâu bền của những giá trị mà Cụ để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc

Đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới với những thời cơ, vận hội lớn và những yêu cầu ngày càng cao về năng lực cạnh tranh, chất lượng tăng trưởng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia. Không gian phát triển được mở rộng, các nguồn lực ngày càng được khơi thông.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, "chúng ta càng cần những phẩm chất mà Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương. Cần lòng yêu nước để có động lực phụng sự. Cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng. Cần bản lĩnh để không dao động trước khó khăn. Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất. Cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và cần trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc".

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Theo Chủ tịch Quốc hội, một trong những giá trị lớn nhất Cụ Huỳnh để lại cho chúng ta là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Bài học đó hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, và cần tiếp tục kế thừa, phát huy. Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đoàn kết trong Đảng phải đi đôi với nguyên tắc, kỷ luật và thống nhất ý chí, hành động. Đoàn kết trong xã hội phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng, tin cậy, chia sẻ và đồng thuận. Đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân phải được củng cố bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của Nhân dân; làm cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực phát triển đất nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Từ tri ân quá khứ đến trách nhiệm của hiện tại đối với tương lai

Kế thừa tinh thần ấy, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chúng ta phải tiếp tục khơi dậy trí tuệ Việt Nam, ý chí Việt Nam và khát vọng Việt Nam; biến nguồn lực con người thành sức mạnh phát triển; biến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực; biến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc thành những chương trình, kế hoạch và kết quả cụ thể.

"Không chờ đợi. Không bằng lòng. Không ngại khó. Không sợ thay đổi. Phải hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn", Chủ tịch Quốc hội nói.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với một người con ưu tú của quê hương xứ Quảng, một chí sĩ yêu nước và một nhân cách lớn của dân tộc.

Nhưng ý nghĩa sâu xa của việc tưởng niệm, theo Chủ tịch Quốc hội, "không chỉ nằm ở sự tri ân đối với quá khứ, mà còn là ở trách nhiệm của hiện tại đối với tương lai. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng

Đối với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay đang mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của Đà Nẵng, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của miền Trung và cả nước.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

"Biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho Nhân dân - đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà Cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã cùng ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng - hành trình từ đất học đến chí lớn, từ khoa bảng đến dấn thân, từ một người con xứ Quảng đến một nhân sĩ trọn đời phụng sự Tổ quốc và Nhân dân; thưởng thức Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Khí phách non sông".

Xứng đáng với di sản của tiền nhân, với niềm tin của Nhân dân

Trong Diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, kế thừa khí chất, ý chí và khát vọng canh tân của Cụ Huỳnh cùng các bậc tiền nhân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước một chặng đường phát triển mới, với không gian rộng lớn hơn, tiềm lực mạnh mẽ hơn nhưng trách nhiệm cũng nặng nề hơn.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đọc Diễn văn kỷ niệm

Đến năm 2030, thành phố phấn đấu xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm thương mại tự do, tài chính quốc tế, công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đọc Diễn văn kỷ niệm

Đây là những mục tiêu lớn, đòi hỏi khát vọng lớn, ý chí lớn và trên hết là sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân Thành phố.

Phát huy tinh thần yêu nước, khí tiết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng canh tân của Cụ Huỳnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy cao nhất truyền thống và sức mạnh con người xứ Quảng; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ Thành phố; xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, đáng sống - xứng đáng với di sản của tiền nhân, với niềm tin của Nhân dân và với khát vọng vươn lên của một thành phố trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

"Tinh thần yêu nước, khí tiết và khát vọng canh tân của Cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ mãi là nguồn sức mạnh tinh thần quý báu, tiếp thêm ý chí cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đại diện thế hệ trẻ thành phố Đà Nẵng, sinh viên Lê Nguyễn Gia Hân, Đại học Đà Nẵng khẳng định, tuổi trẻ Đà Nẵng nguyện giữ một trái tim yêu nước để biết mình sống vì điều gì; nguyện rèn một trí tuệ sáng để đủ năng lực làm chủ tương lai; nguyện xây một bản lĩnh vững vàng để không chùn bước trước khó khăn, không dao động trước thử thách và nguyện mang theo sức trẻ, tri thức, lòng nhiệt huyết của mình tự tin bước ra thế giới, mang theo hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Đồng thời, phải rèn luyện bản thân trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, xây dựng quê hương Đà Nẵng và đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thăm các gian trưng bày sách, ấn phẩm giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thăm các gian trưng bày sách, ấn phẩm giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thăm các gian trưng bày sách, ấn phẩm giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng