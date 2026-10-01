Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Khởi công từ tháng 3/2026, cầu Bình Thành mới ở Huế đến nay đã hợp long với giá trị xây dựng tương đương 70,4% hợp đồng. Chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc để hoàn thành những hạng mục còn lại.