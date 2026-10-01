Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu xem trưng bày sách tài nguyên thông tin về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Anh hùng LLVTND, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang, nguyên Cụm trưởng Cụm tình báo H63 huyền thoại) trao tặng 2 khẩu súng. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu xem trưng bày sách tài nguyên thông tin về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đại biểu xem trưng bày sách tài nguyên thông tin về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)