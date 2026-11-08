Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khánh thành tuyến đường cách mạng và Bảo tàng ATK Tân Trào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường cách mạng và Bảo tàng ATK Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản hiến pháp đầu tiên (9/11/1946-9/11/2026) và hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2027). Hai công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân, kết nối các điểm di tích và mở rộng không gian giáo dục truyền thống tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác dự Lễ khánh thành các công trình, dự án tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: DUY LINH)

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ Tân Trào đến Trung Yên có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai theo cơ chế đầu tư công khẩn cấp giai đoạn 2025-2026 và hoàn thành sau 10 tháng thi công.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng Tân Trào đến Trung Yên có chiều dài hơn 9,2km, với tổng kinh phí đầu tư 300 tỷ đồng. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tuyến đường dài hơn 9,2km, từ ngã ba khu vực lán Nà Nưa đi Lũng Tẩu đến đầu cầu Trung Yên, thôn Quan Hạ, nay thuộc xã Tân Trào. Đoạn đầu dài khoảng 3,8km, nền đường rộng 20m, có làn dành cho xe điện và hè đường, đi qua khu vực cây đa Tân Trào, đình Tân Trào. Đoạn tiếp theo dài khoảng 5,054km, nền đường rộng 7,5m, kết nối với Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội. Đoạn cuối dài khoảng 0,39km, nền đường rộng 15,5m, đến đầu cầu Trung Yên.

Cùng với nền, mặt đường, dự án đầu tư các hạng mục cầu, cống thoát nước, nút giao, chiếu sáng và an toàn giao thông. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện trên diện tích 8,78ha, liên quan đến 509 hộ gia đình và 6 tổ chức. Sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng giúp các đơn vị triển khai thi công trong điều kiện thời gian gấp, mưa nhiều. Tuyến đường hoàn thành giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động tham quan, về nguồn và phát triển dịch vụ, du lịch tại địa phương.

Công trình Bảo tàng ATK Tân Trào thuộc dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Nhà bảo tàng gồm hai tầng, diện tích tầng 1 là 2.088m² và tầng 2 là 1.144m², bố trí các không gian triển lãm, trưng bày theo chủ đề và các khu chức năng. Phòng chiếu phim tư liệu rộng 534m², có 150 chỗ ngồi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng ATK Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Thông qua hiện vật, hình ảnh, bản đồ và phim tư liệu, bảo tàng giới thiệu bốn chủ đề gồm: “Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”, “Lựa chọn căn cứ Tân Trào”, “Thời cơ và những quyết sách lịch sử” và “Thủ đô kháng chiến”. Các chủ đề giúp khách tham quan tìm hiểu quá trình lựa chọn căn cứ Tân Trào, những quyết sách dẫn tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương tại ATK trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh Quốc hội Đổi mới và Kiến tạo. (Ảnh: DUY LINH)

Tuyến đường cách mạng và Bảo tàng ATK được đưa vào sử dụng tạo sự kết nối giữa các điểm di tích với không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và du khách, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng quà tỉnh Tuyên Quang và các đơn vị thi công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: DUY LINH)

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đình Tân Trào, nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội, tiền thân của Quốc hội ngày nay. Diễn ra trong các ngày 16 và 17/8/1945, Quốc dân Đại hội thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời, do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã tới dâng hương tại Đình Tân Trào. (Ảnh: DUY LINH)

Đoàn đã tới dâng hoa tại Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào", dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Cũng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo và Đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu di tích Ban Thường trực Quốc hội ở xã Tân Trào. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở và làm việc tại đây, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Ban Thường trực Quốc hội đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng như: Hội nghị Liên tịch giữa Ban Thường trực Quốc hội với Ủy ban Liên Việt (tháng 2/1953); Hội nghị toàn quốc của Ủy ban Liên Việt (tháng 11/1953).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tìm hiểu tài liệu lịch sử tại Nhà Trưng bày lưu niệm Ban Thường trực Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Đây cũng là địa điểm Ban Thường trực Quốc hội soạn thảo nội dung và chuẩn bị tài liệu cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I (khóa họp duy nhất tại chiến khu Việt Bắc, diễn ra từ ngày 1-4/12/1953); cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ họp bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ… góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi vẻ vang. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Tôn Đức Thắng có 7 năm sống và làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau ở tỉnh Tuyên Quang.