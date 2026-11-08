Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khánh thành hai công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào

Cùng dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (9-11-1946/ 9-11-2026), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946/ 6-1-2027) và kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang (1831 - 2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng các đại biểu tới dự Lễ khánh thành hai công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng Tân Trào-Trung Yên và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào là hai công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Trong quá trình triển khai, tỉnh Tuyên Quang luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sự phối hợp, hỗ trợ của Văn phòng Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ Tân Trào-Trung Yên và công trình Bảo tàng ATK Tân Trào.

Công trình Bảo tàng ATK Tân Trào có tổng vốn đầu tư 95 tỷ đồng, với 4 chủ đề trưng bày chuyên sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại, mỹ thuật tinh tế và tính tôn nghiêm cao, gồm chuyên đề: “Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”, “Lựa chọn căn cứ Tân Trào”, “Thời cơ và những quyết sách lịch sử”, “Thủ đô kháng chiến”.

Các chủ đề giới thiệu quá trình đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước, cùng Trung ương Đảng xác định đường hướng cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu; sự hình thành Khu giải phóng và việc lựa chọn căn cứ Tân Trào; những quyết định lịch sử tại Hội nghị toàn quốc của Đảng, Quốc dân Đại hội tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền; hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương tại ATK trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Thông qua tư liệu, hình ảnh, hiện vật, bản đồ và phim tư liệu, nội dung trưng bày được kết nối theo mạch lịch sử, giúp khách tham quan tìm hiểu vai trò của Tân Trào, Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến; đồng thời tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ và nhân dân trong vùng căn cứ.

Tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên dài 9,2km, với tổng vốn đầu tư 300 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 12-2025 và hoàn thành trong vòng chưa đầy 11 tháng trong điều kiện hết sức khó khăn. Việc khánh thành tuyến đường không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, kết nối các điểm di tích và mở ra không gian phát triển mới cho vùng căn cứ cách mạng ATK.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà 2 đơn vị thi công dự án Binh đoàn 12-Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) và Công ty Cổ phần Tinh hoa Mỹ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định, hai công trình không chỉ mang lại giá trị về giao thông, văn hóa và du lịch mà còn góp phần kết nối những địa danh lịch sử, gìn giữ ký ức cách mạng và lan tỏa giá trị truyền thống của dân tộc đến các thế hệ mai sau. Trong thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các công trình; gắn kết hoạt động của bảo tàng với hệ thống di tích lịch sử; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, du khách; phát triển du lịch về nguồn gắn với giáo dục truyền thống cách mạng. Tỉnh xác định việc hoàn thành hai công trình là cơ sở để tiếp tục phát huy giá trị di sản, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư, góp phần xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội đã trao quà tặng tỉnh Tuyên Quang và 2 đơn vị thi công: Binh đoàn 12-Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) và Công ty Cổ phần Tinh hoa Mỹ thuật Việt Nam.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn công tác đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng; dâng hương tại Đình Tân Trào; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích Lịch sử cách mạng Quốc gia - nơi ở, làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Ban Thường trực Quốc hội, Mặt trận Liên Việt thời kỳ 1952-1954.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội và phu nhân cùng đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hương tại Đình Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trải qua 195 năm hình thành và phát triển, Tuyên Quang đã hun đúc nên truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, kiên cường và giàu bản sắc văn hóa. Địa danh Tân Trào đã đi vào lịch sử dân tộc như một “địa chỉ đỏ” thiêng liêng. Nơi đây, tháng 8-1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam đã quyết đáp những vấn đề sống còn của vận mệnh dân tộc, đặt nền móng dân chủ và pháp quyền đầu tiên để tiến tới sự ra đời của bản Hiến pháp năm 1946.

Tinh thần Tân Trào cũng chính là biểu hiện sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc-sức mạnh đã giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn gian khổ, đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước.