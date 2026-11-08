Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khánh thành các công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân dự Lễ Khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân dự Lễ Khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân dự Lễ Khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng

Cùng dự buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu dự Lễ khánh thành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình, dự án

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên và Công trình Bảo tàng ATK Tân Trào. Đây là hai công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Gìn giữ ký ức cách mạng, lan tỏa những giá trị truyền thống của dân tộc

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định, việc hoàn thành hai công trình hôm nay có ý nghĩa thiết thực trên nhiều phương diện.

Trước hết, về ý nghĩa chính trị và lịch sử, các công trình góp phần bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào - địa danh gắn liền với những quyết sách lịch sử của dân tộc, với quá trình hình thành Nhà nước cách mạng và Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình, dự án

Đặc biệt, việc khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội thông qua Hiến pháp đầu tiên, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên càng làm sâu sắc thêm ý nghĩa của sự kiện, thể hiện sự trân trọng lịch sử, trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Thứ hai, về hiệu quả đầu tư, hai công trình có sự kết nối, bổ trợ trực tiếp cho nhau. Tuyến đường tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi các điểm di tích; bảo tàng là không gian trưng bày, giới thiệu lịch sử, phục vụ nghiên cứu, học tập và tham quan. Sự kết nối đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động về nguồn, tham quan, nghiên cứu; tạo thuận lợi cho phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ và kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành

Thứ ba, về công tác tổ chức thực hiện, kết quả đạt được là sự kết tinh của sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự phối hợp, hỗ trợ của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan Trung ương; sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ, chia sẻ của nhân dân trong vùng dự án.

"Có thể khẳng định, hai công trình không chỉ mang lại giá trị về giao thông, văn hóa và du lịch mà còn góp phần kết nối những địa danh lịch sử, gìn giữ ký ức cách mạng và lan tỏa những giá trị truyền thống của dân tộc đến các thế hệ mai sau", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục chỉ đạo quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các công trình; gắn kết hoạt động của bảo tàng với hệ thống di tích lịch sử; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, du khách; phát triển du lịch về nguồn gắn với giáo dục truyền thống cách mạng. Tỉnh xác định việc hoàn thành hai công trình là cơ sở để tiếp tục phát huy giá trị di sản, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư, góp phần xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành

Biến truyền thống lịch sử thành nguồn lực

Nhân dịp lễ khánh thành, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự phối hợp, hỗ trợ quý báu của Văn phòng Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố bạn; trân trọng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công; cảm ơn sự đồng thuận, ủng hộ và những đóng góp thiết thực của nhân dân vùng đất lịch sử Tân Trào, nơi ghi dấu những quyết sách trọng đại của dân tộc.

"Hai công trình được khánh thành hôm nay là sự tiếp nối trách nhiệm của thế hệ hiện tại trong gìn giữ, phát huy những giá trị cách mạng, biến truyền thống lịch sử thành nguồn lực tinh thần cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát triển du lịch và xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới", Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn khẳng định.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành

Khẳng định vị thế của Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến

Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024; thời gian thực hiện khẩn cấp trong giai đoạn 2025 - 2026 (thực tế thi công và hoàn thành trong 10 tháng). Tuyến đường dài khoảng 9,243 km, điểm đầu tại ngã ba khu vực lán Nà Nưa đi Lũng Tẩu, điểm cuối tại đầu cầu Trung Yên, thôn Quan Hạ; hiện nằm trên địa bàn xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành

Việc khánh thành tuyến đường không chỉ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, kết nối các điểm di tích và mở ra không gian phát triển mới cho vùng căn cứ cách mạng ATK. Đặc biệt, 509 hộ gia đình và 6 tổ chức trên địa bàn đã hiến gần 8,8 ha đất, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng sớm cho dự án. Tấm lòng vì lợi ích chung của Nhân dân xã Tân Trào, xã Trung Yên là biểu hiện sinh động của lòng yêu nước và tinh thần cách mạng trong thời đại mới.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành

Công trình Bảo tàng ATK Tân Trào có tổng vốn đầu tư 95 tỷ đồng được thiết kế thành 4 chủ đề trưng bày chuyên sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại, mỹ thuật tinh tế và tính tôn nghiêm cao. Bảo tàng vừa là nơi lưu giữ những ký ức vô giá của dân tộc, vừa tiếp tục khẳng định vị thế vinh quang của Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các đơn vị thi công

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các đơn vị thi công

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), việc khánh thành hai công trình càng trở nên ý nghĩa: Tuyến đường mở ra không gian phát triển, kết nối giao thương; còn Bảo tàng ATK Tân Trào là một “trường học lịch sử”, không gian văn hóa sống động giúp giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp tri thức và truyền cảm hứng tự hào dân tộc cho các thế hệ học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.