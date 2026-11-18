Lễ khai mạc do Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino "Bojie" De Guzman Dy III chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo nghị viện các nước thành viên, nghị viện quan sát viên, Ban thư ký AIPA, Ban thư ký ASEAN, các khách mời và đối tác phát triển của AIPA.

Phát biểu mở đầu, Tổng thư ký AIPA Chem Widhya chúc mừng Philippines tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan; đánh giá cao sự gắn kết của chủ đề Đại hội đồng AIPA-47 với các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2026 về hòa bình, an ninh, thịnh vượng và trao quyền cho người dân; nhấn mạnh vai trò của việc duy trì đối thoại thường xuyên giữa kênh hành pháp và lập pháp trong hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; đề cao ý nghĩa của Đại hội đồng AIPA-47 trùng vào dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các trưởng đoàn tham dự Đại hội đồng AIPA-47. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino "Bojie" De Guzman Dy III khẳng định các nguyên tắc nền tảng của TAC như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và hợp tác hiệu quả tiếp tục là “điểm neo” của khu vực; cho rằng thành quả tăng trưởng cần đến được với mọi người dân và các nghị viện nắm giữ công cụ để thực hiện mục tiêu này thông qua luật pháp, ngân sách và giám sát; đề nghị các nghị viện chung tay ứng phó với các thách thức về an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến và trí tuệ nhân tạo; tăng cường quan hệ đối tác ASEAN-AIPA; phát huy vai trò của nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-47; chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 và AIPA-47 đã cùng các nước thành viên đưa ASEAN vượt qua nhiều thử thách, đạt được nhiều kết quả hợp tác quan trọng và ghi nhận dấu mốc lịch sử khi Nghị viện Quốc gia Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của AIPA. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao AIPA đã luôn sát cánh với Chính phủ các nước ASEAN trong mọi bước phát triển gần 50 năm qua. Trước tình hình thế giới biến động nhanh, khó lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ASEAN tiếp tục củng cố đoàn kết, đồng thuận và xây dựng cộng đồng, đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, nâng cao sức mạnh nội tại và khả năng chống chịu của các quốc gia thành viên để góp phần xây dựng một ASEAN gắn kết, sáng tạo, tự cường và thịnh vượng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị AIPA và nghị viện các nước thành viên phát huy vai trò lập pháp, giám sát và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh hài hòa hóa pháp luật, tạo khuôn khổ thể chế thuận lợi cho phát triển bao trùm, bền vững. Khẳng định sự phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với thịnh vượng chung của ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nghị viện các nước thành viên đóng góp thiết thực hơn vào các hoạt động của AIPA, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

*Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Haji Abdul Rahman Taib.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Haji Abdul Rahman Taib. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao quan hệ giữa Việt Nam và Brunei phát triển tốt đẹp. Nhân dịp năm 2027 đánh dấu 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brunei và cũng là năm Brunei kỷ niệm 60 năm tại vị của Quốc vương Brunei, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc ở các cấp, các kênh nhằm củng cố sự tin cậy, gắn bó giữa hai nước. Hai bên có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả, trong đó nghị viện hai bên cần ủng hộ việc đàm phán ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác Halal. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Lập pháp và Chính phủ Brunei tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Brunei.

Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei nhất trí với các ý kiến và đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cho rằng các nội dung này rất phù hợp với chính sách tăng cường quan hệ giữa hai nước và giữa hai Quốc hội. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.