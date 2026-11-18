AIPA-47 có chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm”.

Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino “Bojie” De Guzman Dy III phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Tổng Thư ký AIPA Chem Widhya chúc mừng Philippines tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49; đánh giá cao sự gắn kết giữa chủ đề AIPA-47 với các ưu tiên của Năm Chủ tịch ASEAN 2026 về hòa bình, an ninh, thịnh vượng và trao quyền cho người dân.

Tổng Thư ký AIPA nhấn mạnh vai trò của việc duy trì đối thoại thường xuyên giữa kênh hành pháp và lập pháp trong hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; đề cao ý nghĩa của Đại hội đồng lần này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Nhắc lại dấu mốc 50 năm ký Hiệp ước TAC, Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino “Bojie” De Guzman Dy III khẳng định các nguyên tắc nền tảng của Hiệp ước như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và hợp tác hiệu quả tiếp tục là “điểm neo” của khu vực.

Chủ tịch AIPA-47 đề nghị nghị viện các nước chung tay ứng phó với những thách thức về an ninh mạng, lừa đảo trực tuyến và trí tuệ nhân tạo; tăng cường quan hệ đối tác ASEAN - AIPA; phát huy vai trò của nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các trưởng đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-47, đánh giá cao AIPA luôn sát cánh cùng chính phủ các nước ASEAN trong gần 50 năm qua. Trước tình hình thế giới biến động nhanh, khó lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ASEAN tiếp tục củng cố đoàn kết, đồng thuận và xây dựng cộng đồng; đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả; nâng cao sức mạnh nội tại và khả năng chống chịu của các quốc gia thành viên, góp phần xây dựng một ASEAN gắn kết, sáng tạo, tự cường và thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị AIPA và nghị viện các nước thành viên phát huy vai trò lập pháp, giám sát, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh hài hòa hóa pháp luật, tạo khuôn khổ thể chế thuận lợi cho phát triển bao trùm, bền vững.

Khẳng định sự phát triển của Việt Nam luôn gắn liền với thịnh vượng chung của ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam sẽ tiếp tục cùng nghị viện các nước thành viên đóng góp thiết thực hơn vào các hoạt động của AIPA, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu đoàn Việt Nam dự lễ khai mạc AIPA-47. Ảnh: TTXVN

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kiến dự và phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-47.