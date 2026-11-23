Chiều 23/11, đoàn đại biểu lãnh đạo Trung ương do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng đoàn tham dự chương trình kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 – 23/11/2026) tại xã Hóc Môn.

Đoàn đại biểu Trung ương tham dự chương trình kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa tại xã Hóc Môn, TPHCM (ảnh: Khánh Toàn).

Tham dự chương trình có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cùng các lãnh đạo, đại diện cơ quan Trung ương.

Về phía TP Hồ Chí Minh có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và địa phương.

Bà Lê Thị Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn phát biểu (ảnh: Khánh Toàn).

Trong không khí trang trọng của chương trình, các đại biểu cùng ôn lại cuộc Nam Kỳ khởi nghĩa diễn ra đêm 22, rạng sáng 23/11/1940, một dấu mốc quan trọng trong phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ chống ách thống trị của thực dân, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường và khát vọng độc lập, tự do.

Tại Hóc Môn, các lực lượng khởi nghĩa từ nhiều địa phương đã tiến về quận lỵ, tổ chức tấn công các cơ quan cai trị của thực dân Pháp. Tiếng trống, tiếng mõ, tiếng tù và vang lên khắp vùng 18 thôn Vườn Trầu, cổ vũ nhân dân đứng lên đấu tranh. Cuộc khởi nghĩa dù bị đàn áp khốc liệt, nhưng đã góp phần khẳng định tinh thần cách mạng, để lại những bài học lịch sử sâu sắc về lòng yêu nước, sức mạnh đoàn kết và ý chí đấu tranh của nhân dân.

Những địa danh như Dinh Quận Hóc Môn, Nhà thương Giếng Nước, Ngã Ba Giồng đến nay vẫn là những địa chỉ lịch sử gắn liền với phong trào Nam Kỳ khởi nghĩa, ghi dấu sự hy sinh của nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.

Bà Lê Thị Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn cho biết: "Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn xác định việc tri ân các thế hệ đi trước không chỉ dừng lại ở hoạt động kỷ niệm, mà cần được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ thiết thực trong xây dựng, phát triển địa phương, chăm lo đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử.

Trong năm 2026, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các nghị quyết của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn di sản lịch sử, chăm lo người có công, giữ vững quốc phòng – an ninh. Đồng thời, chú trọng giáo dục truyền thống, đưa những câu chuyện về Nam Kỳ khởi nghĩa đến gần hơn với thế hệ trẻ".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (bìa trái) và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (bìa phải) chứng kiến hoạt động tặng biểu trưng công trình ý nghĩa cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hóc Môn và Trường THPT Hồ Thị Bi (ảnh: Khánh Toàn)

Tiếp đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương TP Hồ Chí Minh đã trao tặng biểu trưng công trình ý nghĩa cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hóc Môn và Trường THPT Hồ Thị Bi, góp phần hỗ trợ các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân và giáo dục tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao các phần quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ (ảnh: Khánh Toàn)

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu lãnh đạo Trung ương đã tặng các phần quà ý nghĩa, tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ.

Trước đó, đoàn đại biểu lãnh đạo Trung ương do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, xã Bà Điểm và Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn - Lưu niệm sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa 23/11/1940” tại xã Hóc Môn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, xã Bà Điểm (ảnh: Khánh Toàn)

Chuyến thăm, tham dự chương trình kỷ niệm của Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu lãnh đạo Trung ương thể hiện sự quan tâm đối với địa phương giàu truyền thống cách mạng, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, tinh thần yêu nước và đạo lý tri ân các thế hệ đi trước.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, dành phút tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn - Lưu niệm sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa 23/11/1940” tại xã Hóc Môn (ảnh: Khánh Toàn)

Đây cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hóc Môn tiếp tục phát huy truyền thống, củng cố tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ cha anh.