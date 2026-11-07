Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Sáng 7.11, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc phiên trọng thể, với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu, khách mời trong và ngoài nước.

Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM và các địa phương.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và đông đảo Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (7.11.1981 – 7.11.2026). Đây là dịp tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận hạn chế và xác định phương hướng hoạt động trong giai đoạn mới.

Diễn văn khai mạc Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cho biết, Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Điều này đặt ra yêu cầu Giáo hội tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời giữ gìn truyền thống và bản sắc Phật giáo Việt Nam.

Quang cảnh Đại hội

Nhìn lại nhiệm kỳ IX, Giáo hội đã chủ động thích ứng, củng cố tổ chức và triển khai các hoạt động Phật sự trên nhiều lĩnh vực. Hệ thống tổ chức từng bước được kiện toàn phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính; Đại hội đại biểu Phật giáo tại 34 tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công.

Công tác Tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, văn hóa, nghi lễ và nghiên cứu Phật học tiếp tục được duy trì, phát triển…

Trong công tác từ thiện, an sinh xã hội, Tăng Ni, Phật tử cả nước đã thực hiện nhiều chương trình cứu trợ thiên tai, chăm sóc người yếu thế, hỗ trợ đồng bào khó khăn với tổng trị giá trên 7.500 tỉ đồng. Hoạt động đối ngoại Phật giáo tiếp tục mở rộng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, Giáo hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong quản lý, điều hành, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ và giữ gìn kỷ cương, giới luật. Đây là những vấn đề cần được đánh giá cụ thể và có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh: “Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, với phương châm ‘Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả’, Giáo hội xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của Tăng Ni làm nền tảng, lấy hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động”.

Theo đó, Giáo hội tập trung củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản trị; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng đào tạo Tăng Ni.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN diễn văn khai mạc

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức hoằng pháp, bảo tồn bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, mở rộng hoạt động đối ngoại, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đề cập yêu cầu đối với các đại biểu dự Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đề nghị phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đóng góp những ý kiến thiết thực cho phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới.

“Mỗi vị Tăng Ni cần thực sự là tấm gương về giới hạnh, trí tuệ và trách nhiệm; mỗi ngôi chùa cần là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh lành mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật; mỗi người Phật tử cần là một công dân tốt, tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội”, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Đại hội lần thứ X được kỳ vọng tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của GHPGVN, tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng với ý chí, nghị lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua tất cả và làm nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.

“Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tôn giáo đã chung sức, đồng lòng trong sự nghiệp phát triển đất nước”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Đánh giá hoạt động của Giáo hội trong nhiệm kỳ IX, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những nỗ lực ổn định tổ chức, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm các hoạt động tôn giáo diễn ra ổn định, tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với hoạt động Phật sự, Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống ma túy, tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, dịch bệnh.

Các hoạt động y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo tiếp tục được triển khai. Hoạt động đối ngoại Phật giáo ngày càng mở rộng, góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân và đối ngoại tôn giáo.

“Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tăng Ni, Phật tử cả nước trong nhiệm kỳ qua”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Đề cập phương hướng nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội đánh giá chủ đề Đại hội “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong bối cảnh có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Giáo hội, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; xây dựng GHPGVN trang nghiêm, vững mạnh, phát triển.

Việc suy tôn, suy cử các vị lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự cần lựa chọn những người tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực, đáp ứng yêu cầu hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Giáo hội tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tập hợp, đoàn kết Tăng Ni, Phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các chức sắc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động tặng các tập thể và cá nhân GHPGVN

Tại Đại hội, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN đã ban đạo từ, nhắn nhủ Tăng Ni không tự mãn với những thành tựu đã đạt được, tiếp tục nỗ lực tu tập, giữ gìn đạo hạnh, thực hành nghiêm túc giới luật, xứng đáng với vai trò của người xuất gia.

Đức Pháp chủ bày tỏ tin tưởng, khi mỗi Tăng Ni thực hành tốt bổn phận của mình, Giáo hội sẽ ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn cho đất nước và nhân dân. Đồng thời, Ngài kêu gọi Phật tử tại gia noi gương các bậc tiền bối, tích cực góp sức xây dựng đất nước, làm đẹp thêm cho Tổ quốc.

Tại Đại hội, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho GHPGVN, cùng Huân chương lao động hạng Nhất, Huân chương lao động hạng Nhì và Huân chương lao động hạng Ba cho các tập thể, cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.