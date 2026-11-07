Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Đại hội Phật giáo lần thứ X

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TP.HCM), với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, sáng 7/11.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” và truyền thống hộ quốc an dân, Phật giáo được đông đảo người dân đón nhận, tin theo. Đây là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất ở nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp nối truyền thống, không ngừng lớn mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo và khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa đạo pháp với dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ IX (2022-2026), Chủ tịch Quốc hội cho biết Giáo hội đã nỗ lực thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra; hoạt động tôn giáo ổn định, tuân thủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giáo hội cũng nhanh chóng, linh hoạt, sáng tạo ổn định tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống ma túy, tội phạm; bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, dịch bệnh; y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo được Giáo hội và tăng ni tích cực hưởng ứng.

Hoạt động đối ngoại Phật giáo ngày càng mở rộng, tham gia các tổ chức quốc tế, phát triển các hội Phật tử người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại tôn giáo.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề cập việc Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi ngày 23/4/2026, với 100% đại biểu có mặt tán thành. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo và bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TP.HCM), với gần 2.000 đại biểu tham dự.

Đối với nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao chủ đề Đại hội là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

“Tôi mong rằng các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng đất nước; sẵn sàng đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyết tâm xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết nhiệm kỳ IX, Giáo hội đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong công tác tổ chức, điều hành, Tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử và các hoạt động xã hội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Đáng chú ý, Giáo hội đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại TP.HCM. Việc cung rước và tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ tại Việt Nam thu hút hơn 17 triệu lượt tăng ni, tín đồ phật tử và người dân chiêm bái. Giáo hội cũng hoàn thành tâm nguyện cung rước Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về an trí tại tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM.

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Tăng Ni, Phật tử cả nước đã tích cực tham gia cứu trợ thiên tai, chăm sóc người yếu thế, hỗ trợ đồng bào khó khăn và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng trị giá trên 7.500 tỷ đồng.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm một năm so với nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm kiện toàn tổ chức Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội, ghi nhận những thành tích và đóng góp trong nhiệm kỳ qua.

Với gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni và Phật tử tiêu biểu, Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022-2026 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2026-2031).

Các nội dung trọng tâm gồm thảo luận, quyết định những vấn đề về tổ chức và hoạt động của Giáo hội; suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới; thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII. Đại hội cũng tiến hành khen thưởng cấp Nhà nước và Giáo hội, suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026 và thông qua nghị quyết Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Giáo hội đặt mục tiêu củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật và đạo hạnh của tăng ni; đổi mới hoạt động hoằng pháp, giáo dục và đẩy mạnh phụng sự xã hội.

Dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những thành tích xuất sắc và đóng góp quan trọng của Giáo hội cùng tăng ni, phật tử cả nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.