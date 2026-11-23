Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Trần Lưu Quang; các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường… cùng các đại biểu trong Đoàn công tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng

Tại buổi họp mặt, phát biểu ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng và lịch sử hào hùng, giàu lòng yêu nước của vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm - quê hương “18 thôn Vườn Trầu”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh nhấn mạnh, cuộc khởi nghĩa bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt nhưng cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn và binh biến Đô Lương, Nam Kỳ khởi nghĩa để lại những bài học lịch sử về xây dựng lực lượng, vận động quần chúng, góp phần chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Trong cuộc đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp, nhiều đồng chí lãnh đạo ưu tú của Đảng như: Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai cùng biết bao chiến sĩ, đồng bào đã hiên ngang ngã xuống tại các pháp trường ở Hóc Môn, trong đó có Ngã Ba Giồng. Máu xương của các đồng chí đã thấm sâu vào mảnh đất này để Dinh Quận Hóc Môn, Nhà thương Giếng Nước, Ngã Ba Giồng mãi là những “địa chỉ đỏ” của quê hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng

Phát huy giá trị lịch sử và tinh thần bất diệt của Nam Kỳ khởi nghĩa, địa phương tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn di tích lịch sử, chăm lo người có công và giữ vững quốc phòng, an ninh. Qua đó, khẳng định giá trị trường tồn của tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh cho biết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao nhiều phần quà của Đảng, Nhà nước tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa. Đồng thời, chứng kiến nhà tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng công trình Trường THPT Hồ Thị Bi tặng địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa

Đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng và Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Dinh Quận Hóc Môn - nơi ghi dấu tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Nam Bộ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Hóc Môn và đồng bào yêu nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến nhà tài trợ trao tặng bảng tượng trưng xây dựng công trình Trường THPT Hồ Thị Bi cho địa phương