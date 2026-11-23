Chiều ngày 23/11, nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026), đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng, (xã Bà Điểm, TPHCM). Đi cùng đoàn còn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu di tích Quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: P.Lữ.

Tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng, trong không khí trang nghiêm thành kính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương; dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng là nơi gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Trong khuôn viên di tích này đang được trưng bày tài liệu, hiện vật, hình ảnh lịch sử về những con người, vùng đất của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

Tiếp đó, các đại biểu đã đến dự lễ dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn" ở xã Hóc Môn (TPHCM). Tại đây, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tại Khu di tích Ngã Ba Giồng. Ảnh: P.Lữ.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến tham dự Họp mặt Kỷ niệm 86 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, tại trụ sở HĐND, UBND xã Hóc Môn, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của đồng bào và các chiến sĩ Nam Kỳ.

Theo Ban tổ chức, cách đây 86 năm, đêm 22 rạng sáng 23/11/1940, cuộc Nam Kỳ Khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt ở nhiều tỉnh Nam Bộ. Dưới ngọn cờ cách mạng, quân và dân ta đã kiên cường tiến công đồn bốt địch, làm rung chuyển hệ thống cai trị thực dân.

Quang cảnh lễ Kỷ niệm 86 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa tại xã Hóc Môn. Ảnh: P.Lữ.

Tại Hóc Môn, hưởng ứng lời kêu gọi khởi nghĩa, quân và dân nhất tề đứng dậy, tổ chức thành bốn cánh quân tấn công vào Dinh Quận - sào huyệt của bọn thực dân và tay sai. Cuộc tiến công tuy không thành công trọn vẹn nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân về lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh quả cảm của các chiến sĩ cộng sản.

Nhân dịp họp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa gửi đến các gia đình thân nhân chiến sĩ Nam Kỳ Khởi nghĩa, nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm trân quý và lòng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các chiến sĩ Nam Kỳ Khởi nghĩa.