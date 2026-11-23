Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.

Tại cuộc họp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của đồng bào và các chiến sĩ Nam Kỳ; đồng thời thể hiện sự tri ân đối với sự hy sinh cao cả của đồng bào và các chiến sĩ Nam Kỳ trong cuộc khởi nghĩa oanh liệt năm ấy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham dự cuộc họp mặt.

Cách đây 86 năm, đêm 22 rạng sáng 23-11-1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nam Kỳ, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ đồng loạt ở nhiều tỉnh Nam Bộ. Dưới ngọn cờ cách mạng, quân và dân ta đã kiên cường tiến công đồn bốt địch, làm rung chuyển hệ thống cai trị thực dân. Tại Hóc Môn, hưởng ứng lời kêu gọi khởi nghĩa, quân và dân nhất tề đứng dậy, tổ chức thành bốn cánh quân tấn công vào Dinh Quận - sào huyệt của bọn thực dân và tay sai. Cuộc tiến công tuy không thành công trọn vẹn nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân về lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh quả cảm của các chiến sĩ.

Dù chưa đi đến thành công cuối cùng, song khởi nghĩa Nam Kỳ đã thể hiện sức mạnh quật khởi của nhân dân, lòng tin tưởng sẵn sàng theo Đảng để giành độc lập tự do, khẳng định ý chí và hành động của nhân dân ta đối với quân xâm lược. Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa 23-11-1940 đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc, là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TP Hồ Chí Minh tặng quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa.

Phát huy tinh thần Nam Kỳ khởi nghĩa và truyền thống vẻ vang của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hóc Môn nguyện cùng nhau xây dựng quê hương xứng đáng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, anh hùng trong đấu tranh, năng động, nghĩa tình trong xây dựng và phát triển; góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến nhà tài trợ trao bảng tượng trưng công trình Trường THPT Hồ Thị Bi tặng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh.

* Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, xã Bà Điểm; dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dinh Quận Hóc Môn, xã Hóc Môn.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên trong Đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối cách mạng, các chiến sĩ, đồng chí, đồng bào, những người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác dâng hương tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng.

Ngã Ba Giồng là “địa chỉ đỏ” tiêu biểu của phong trào cách mạng Nam Bộ. Sau Khởi nghĩa Nam Kỳ, thực dân Pháp đã biến nơi đây thành trường bắn, xử bắn nhiều chiến sĩ yêu nước, trong đó có các lãnh đạo xuất sắc của Đảng như đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Võ Văn Tần và Nguyễn Thị Minh Khai. Sự hy sinh anh dũng của các đồng chí đã góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của nhân dân Nam Bộ nói chung và vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dinh Quận Hóc Môn.

Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dinh Quận Hóc Môn mang nhiều giá trị về mặt lịch sử, văn hóa và quân sự. Về mặt lịch sử, di tích đã đánh dấu hai sự kiện nổi bật, đó là cuộc khởi nghĩa 18 thôn vườn trầu (Hóc Môn - Bà Điểm) và cuộc khởi nghĩa Nam kỳ. Về mặt văn hóa, các cuộc khởi nghĩa đánh chiếm Dinh Quận đã để lại nhiều bài vè, những bài thơ đồng dao ca ngợi tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất của nhân dân 18 thôn vườn trầu. Về mặt quân sự, đã thể hiện được tính khoa học trong việc lãnh đạo nhân dân, tập hợp lực lượng, xây dựng những cơ sở hoạt động du kích đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm rất quý báu.