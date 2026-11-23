Cùng tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Trần Lưu Quang; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh...

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo xã Hóc Môn ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của vùng đất Hóc Môn – Bà Điểm, quê hương “18 thôn Vườn Trầu”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa.

Đêm 22, rạng sáng 23/11/1940, hưởng ứng lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ, nghĩa quân từ bốn tổng tiến về quận lỵ, tấn công Dinh Quận Hóc Môn, đồng thời tiến công bót Bà Điểm.

Tiếng mõ Nam Lân do đồng chí Nguyễn Thanh Trà gióng lên cùng tiếng trống, tiếng tù và khắp các làng đã hiệu triệu nhân dân đứng lên. Trong cuộc khởi nghĩa, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện, sau này trở thành Quốc kỳ Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Cuộc khởi nghĩa bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, nhiều đồng chí lãnh đạo của Đảng, chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh. Dinh Quận Hóc Môn, Nhà thương Giếng Nước và Ngã Ba Giồng trở thành những “địa chỉ đỏ” ghi dấu cuộc đấu tranh và sự hy sinh ấy.

Cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn và binh biến Đô Lương, Nam Kỳ khởi nghĩa để lại những bài học về xây dựng lực lượng, vận động quần chúng, góp phần chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chứng kiến nhà tài trợ trao tặng bảng tượng trưng công trình Trường THPT Hồ Thị Bi cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Phát huy truyền thống Nam Kỳ khởi nghĩa, xã Hóc Môn xác định cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng những việc làm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Địa phương tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, gắn phát triển kinh tế – xã hội với bảo tồn di tích lịch sử, chăm lo người có công và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ Khởi nghĩa.

Xã cũng chú trọng giới thiệu các di tích và câu chuyện về những chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa bằng những hình thức gần gũi với thế hệ trẻ.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao nhiều phần quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ Khởi nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ Khởi nghĩa.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng và Di tích lịch sử quốc gia Dinh Quận, thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Một số hình ảnh khác:

Các đại biểu trong Đoàn công tác dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: Lâm Hiển.

Các đại biểu trong Đoàn công tác dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng. Ảnh: Lâm Hiển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Dinh Quận Hóc Môn. Ảnh: Lâm Hiển.