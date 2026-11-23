Đại biểu tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự họp mặt có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm, quê hương 18 thôn vườn trầu giàu lòng yêu nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà đến thân nhân cán bộ, chiến sĩ từng tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong cuộc đàn áp khốc liệt của thực dân Pháp, nhiều đồng chí lãnh đạo ưu tú của Đảng như Nguyễn Văn Cừ, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai cùng biết bao chiến sĩ, đồng bào đã hiên ngang ngã xuống tại các pháp trường ở Hóc Môn, trong đó có Ngã Ba Giồng.

Máu xương của các đồng chí đã thấm sâu vào mảnh đất này để Dinh Quận Hóc Môn, Nhà thương Giếng Nước, Ngã Ba Giồng mãi là những "địa chỉ đỏ" của quê hương. 86 năm đã trôi qua, thời gian có thể làm đổi thay diện mạo quê hương, nhưng không thể làm phai mờ giá trị lịch sử và tinh thần bất diệt của Nam Kỳ khởi nghĩa.

Tự hào về truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn luôn xác định tưởng nhớ công lao của cha anh không chỉ bằng lời tri ân trong ngày kỷ niệm, mà phải bằng hành động cụ thể, bằng kết quả xây dựng, phát triển quê hương, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi thân nhân cán bộ, chiến sĩ từng tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát huy hào khí đó, trong năm 2026 nhằm tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn cùng các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả"; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, chăm lo cho người có công, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ trao tặng biểu trưng công trình ý nghĩa cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hóc Môn và Trường THPT Hồ Thị Bi.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và Trần Lưu Quang trao tặng biểu trưng công trình ý nghĩa cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hóc Môn và Trường THPT Hồ Thị Bi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Đảng - Nhà nước, lãnh đạo TPHCM đã trao những phần quà tri ân đến thân nhân cán bộ, chiến sĩ từng tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ, thể hiện tình cảm, sự trân trọng và lòng biết ơn đối với những gia đình có người thân đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa. Ảnh: VIỆT DŨNG