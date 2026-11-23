Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà tri ân thân nhân các chiến sỹ Nam Kỳ Khởi nghĩa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 23/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2026).

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh cho biết nhắc đến Nam Kỳ khởi nghĩa là nhắc đến vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm, quê hương "18 thôn vườn trầu" giàu truyền thống yêu nước, địa bàn có vị trí quan trọng trong phong trào cách mạng ở Nam Bộ.

Trên mảnh đất này, tinh thần bất khuất của nhân dân, sự đùm bọc, chở che của đồng bào đối với cách mạng và ý chí đấu tranh của những người cộng sản đã hòa quyện, tạo nên sức mạnh làm nên những ngày tháng lịch sử không thể nào quên.

Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Ngọc Thanh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đêm 22, rạng sáng 23/11/1940, thực hiện lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ, quân và dân Nam Bộ đồng loạt đứng lên. Tại Hóc Môn, khi lệnh về đến, thanh niên các làng trở thành nghĩa quân, đuốc được thắp lên; các cánh quân từ bốn tổng Long Tuy Thượng, Long Tuy Trung, Long Tuy Hạ và Bình Thạnh Trung với giáo mác, gậy tầm vông trong tay tiến về quận lỵ, tấn công Dinh quận trưởng.

Trước Dinh quận, nghĩa quân nhất tề tiến công, người này ngã, người khác xông lên thay, giằng co quyết liệt với địch đến gần sáng. Cùng với những mũi tiến công, nhân dân các làng xung quanh nổi trống, đánh mõ, khua phèn la, thổi tù và, vang dậy khắp vùng "18 thôn vườn trầu."

Cuộc khởi nghĩa tuy chưa giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng cùng với khởi nghĩa Bắc Sơn và binh biến Đô Lương đã khẳng định tinh thần cách mạng tiến công, để lại những bài học quý báu về xây dựng lực lượng, vận động quần chúng, góp phần chuẩn bị cho thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh khẳng định 86 năm đã trôi qua, thời gian có thể làm đổi thay diện mạo quê hương, nhưng không thể làm phai mờ giá trị lịch sử và tinh thần bất diệt của Nam Kỳ khởi nghĩa.

Từ ngọn lửa đấu tranh năm 1940, qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ đến Đại thắng mùa Xuân năm 1975, ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và khát vọng tự do của dân tộc luôn được tiếp nối, bồi đắp qua các thế hệ. Tự hào về truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn luôn xác định: tưởng nhớ công lao của cha anh không chỉ bằng lời tri ân trong ngày kỷ niệm, mà phải bằng hành động cụ thể, bằng kết quả xây dựng, phát triển quê hương và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển," xã Hóc Môn quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống bằng những việc làm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả;" chú trọng xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy nhân dân làm trung tâm phục vụ; thực hiện phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, chăm lo người có công và giữ vững quốc phòng- an ninh.

"Phát huy hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn nguyện chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với sự hy sinh của cha anh và sự tin tưởng của lãnh đạo Trung ương, Thành phố," Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao những phần quà ý nghĩa tặng gia đình thân nhân chiến sỹ Nam Kỳ khởi nghĩa; thể hiện sự quan tâm sâu sắc, lòng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các chiến sỹ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chứng kiến Nhà tài trợ trao tặng bảng tượng trưng công trình trường THPT Hồ Thị Bi cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng chứng kiến nhà tài trợ trao bảng tượng trưng tặng kinh phí xây dựng công trình Trường Trung học Phổ thông Hồ Thị Bi cho lãnh đạo xã Hóc Môn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Trước đó, chiều 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) và Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn (xã Hóc Môn).

Tại các di tích lịch sử, Chủ tịch Quốc hội đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chiến sỹ, đồng chí, đồng bào, những người con thân yêu của Tổ quốc đã anh dũng hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chiều 23/11/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng và Di tích lịch sử cấp Quốc gia Dinh Quận, hai nơi gắn liền với sự kiện Nam Kỳ Khởi nghĩa năm 1940. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng là nơi gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Trong khuôn viên di tích đang trưng bày tài liệu, hiện vật, hình ảnh lịch sử về những con người, vùng đất của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

Di tích là một trong ba trường bắn do thực dân Pháp lập ra tại Hóc Môn vào năm 1941. Tại trường bắn này, thực dân Pháp đã xử bắn các đồng chí lãnh đạo Đảng cùng nhiều đồng bào, chiến sỹ tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ. Đây cũng nơi thể hiện ý chí chiến đấu bất khuất, kiên cường và sự hy sinh cao cả của đồng bào, đồng chí trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Di tích lịch sử văn hóa Dinh quận Hóc Môn mang nhiều giá trị về mặt lịch sử, văn hóa và quân sự. Về mặt lịch sử, di tích đã đánh dấu hai sự kiện nổi bật, đó là cuộc khởi nghĩa "18 thôn vườn trầu" và cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ. Các cuộc khởi nghĩa đánh chiếm Dinh quận đã để lại nhiều bài vè, những bài thơ đồng dao ca ngợi tinh thần kiên cường, ý chí bất khuất của nhân dân "18 thôn vườn trầu."

Việc lãnh đạo nhân dân, tập hợp lực lượng, xây dựng những cơ sở hoạt động du kích đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm rất quý báu cho các cuộc kháng chiến sau này./.