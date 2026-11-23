Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải...

Cách đây 86 năm, đêm 22 rạng sáng 23/11/1940, thực hiện lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam Kỳ, quân và dân Nam Bộ đồng loạt đứng lên. Tại Hóc Môn, khi lệnh về đến, thanh niên các làng trở thành nghĩa quân, đuốc được thắp lên; các cánh quân từ bốn tổng Long Tuy Thượng, Long Tuy Trung, Long Tuy Hạ và Bình Thạnh Trung, với giáo mác, gậy tầm vông, tiến về quận lỵ, tấn công dinh quận trưởng.

Trước dinh quận, nghĩa quân nhất tề tiến công, người này ngã, người khác xông lên thay, giằng co quyết liệt với địch đến gần sáng. Tại Bà Điểm, các cánh quân khác tấn công bốt. Cùng với những mũi tiến công, Nhân dân các làng xung quanh nổi trống, đánh mõ, khua phèn la, thổi tù và vang dậy khắp vùng 18 thôn Vườn Trầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ

Tiếng mõ Nam Lân do đồng chí Nguyễn Thanh Trà gióng lên, đi khắp làng trên, xóm dưới, thúc giục già trẻ, gái trai cùng đứng dậy, hòa cùng tiếng reo hò, tiếng bước chân của nghĩa quân, làm quân thù bất ngờ, hoang mang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ

Đó không chỉ là tiếng trống, tiếng mõ của một đêm khởi nghĩa, mà còn là tiếng lòng của Nhân dân Hóc Môn - Bà Điểm, quyết không cam chịu áp bức, nô lệ.

Cũng trong cuộc khởi nghĩa này, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện, về sau trở thành Quốc kỳ thiêng liêng của dân tộc.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và tập thể Đảng ủy, UBND, HĐND, MTTQ xã Hóc Môn

Do tương quan lực lượng quá chênh lệch, cuộc khởi nghĩa bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, nhưng lòng yêu nước và khát vọng độc lập, tự do của Nhân dân ta thì không một thế lực bạo tàn nào có thể dập tắt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chứng kiến Nhà tài trợ trao biển tượng trưng công trình tặng Trường THPT Hồ Thị Bi cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Tháng 8/1941, tại các pháp trường ở Hóc Môn và Ngã Ba Giồng, nhiều đồng chí lãnh đạo ưu tú của Đảng như đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Phan Đăng Lưu, đồng chí Võ Văn Tân, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai... cùng biết bao chiến sĩ, đồng bào đã hiên ngang ngã xuống. Máu xương của các đồng chí đã thấm sâu vào mảnh đất này, để Dinh Quận Hóc Môn, Nhà thương Giếng Nước, Ngã Ba Giồng mãi là những "địa chỉ đỏ" của quê hương.

Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Cuộc khởi nghĩa tuy chưa giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng cùng với Khởi nghĩa Bắc Sơn và Binh biến Đô Lương đã khẳng định tinh thần cách mạng tiến công, để lại những bài học quý báu về xây dựng lực lượng, vận động quần chúng, góp phần chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Phát biểu ôn lại truyền thống khởi nghĩa Nam Kỳ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh khẳng định, 86 năm đã trôi qua nhưng thời gian không thể làm phai mờ giá trị lịch sử và tinh thần bất diệt của Nam Kỳ khởi nghĩa. Từ ngọn lửa đấu tranh năm 1940, qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ đến thắng lợi mùa Xuân năm 1975, ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và khát vọng tự do của dân tộc luôn được tiếp nối, bồi đắp qua các thế hệ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh ôn lại truyền thống khởi nghĩa Nam Kỳ

Tự hào về truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hóc Môn luôn xác định: tưởng nhớ công lao của cha anh không chỉ bằng lời tri ân trong ngày kỷ niệm, mà phải bằng hành động cụ thể, bằng kết quả xây dựng, phát triển quê hương và chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Năm 2026, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", xã Hóc Môn cùng với các xã quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc sống bằng những việc làm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả"; chú trọng xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy Nhân dân làm trung tâm phục vụ; thực hiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, chăm lo người có công và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn chia sẻ, mỗi địa chỉ đỏ, mỗi câu chuyện về các chiến sĩ Nam Kỳ cần được gìn giữ, giới thiệu đến thế hệ trẻ bằng những hình thức thiết thực, gần gũi, để lịch sử thực sự trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn trong đời sống hôm nay.

"Cha ông đã không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do; thế hệ hôm nay phải đem hết quyết tâm, trí tuệ để giữ vững thành quả cách mạng. Phát huy hào khí Nam Kỳ khởi nghĩa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hóc Môn nguyện chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với sự hy sinh của cha anh và sự tin tưởng của lãnh đạo Trung ương, Thành phố", Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn nhấn mạnh.

Các đại biểu dự họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ tham dự cuộc họp mặt

Thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ tham dự cuộc họp mặt

Tại cuộc họp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Thành phố chứng kiến Nhà tài trợ trao tặng bảng tượng trưng công trình trường THPT Hồ Thị Bi cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố; trao quà tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ.