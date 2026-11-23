Cùng tham gia đoàn còn có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy, chính quyền xã Bà Điểm, xã Hóc Môn…

Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng.

Hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã tham quan khuôn viên di tích, nghe thuyết minh và tìm hiểu về những dấu mốc lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân Hóc Môn - Bà Điểm, đặc biệt là sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ và những hy sinh anh dũng tại Trường bắn Ngã Ba Giồng.

Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng là nơi gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc. Trong khuôn viên di tích này đang được trưng bày tài liệu, hiện vật, hình ảnh lịch sử về những con người, vùng đất của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và các đại biểu dâng hương.

Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng là một trong ba trường bắn do thực dân Pháp lập ra tại Hóc Môn vào năm 1941. Tại trường bắn này, thực dân Pháp đã xử bắn các nhà cách mạng Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương và Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, cùng nhiều đồng bào và chiến sĩ tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Tiếp đó, các đại biểu đã đến dự lễ dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn", xã Hóc Môn. Tại đây, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự Họp mặt Kỷ niệm 86 năm ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa.

Các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ- những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia "Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn" mang nhiều giá trị về mặt lịch sử, văn hóa và quân sự.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương và TP Hồ Chí Minh đã đến tham dự Họp mặt Kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, tại trụ sở HĐND, UBND xã Hóc Môn, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của đồng bào và các chiến sĩ Nam Kỳ, đồng thời thể hiện sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn đối với sự hy sinh cao cả của đồng bào và các chiến sĩ Nam Kỳ trong cuộc khởi nghĩa oanh liệt năm ấy.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn đã phát biểu ôn lại truyền thống kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa và cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh với ý chí kiên cường, lòng son sắt với Tổ quốc và tinh thần dám đứng lên khi đất nước cần của cha ông ta và ý nghĩa của ngày 23/11 đối với quê hương Hóc Môn.

Cách đây 86 năm, đêm 22 rạng sáng 23/11/1940, Khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ đồng loạt ở nhiều tỉnh Nam Bộ. Dưới ngọn cờ cách mạng, quân và dân ta đã kiên cường tiến công đồn bốt địch, làm rung chuyển hệ thống cai trị thực dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang tặng quà các gia đình thân nhân chiến sĩ Nam Kỳ Khởi nghĩa.

Tại Hóc Môn, hưởng ứng lời kêu gọi khởi nghĩa, quân và dân nhất tề đứng dậy, tổ chức thành bốn cánh quân tấn công vào Dinh Quận - sào huyệt của bọn thực dân và tay sai. Cuộc tiến công tuy không thành công trọn vẹn nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân về lòng dũng cảm và tinh thần hy sinh quả cảm của các chiến sĩ cộng sản.

Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa 23/11/1940 đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc, là niềm tự hào về ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ ông cha ngày trước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Nhân dịp họp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng những phần quà ý nghĩa gửi đến các gia đình thân nhân chiến sĩ Nam Kỳ Khởi nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, tình cảm trân quý và lòng biết ơn đối với những cống hiến của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.