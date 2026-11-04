Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị ký các quy chế phối hợp công tác

Sau quá trình thi công hệ thống đường ống nước sạch, nhiều đoạn đường tại xóm thuộc thôn Phương Hạnh, xã Xuân Mai bị cắt xẻ, đào xới nhưng chưa được hoàn trả mặt bằng. Những miệng cống hở, tấm đan chênh vênh, mặt đường nham nhở đang biến lối đi quen thuộc thành những “chiếc bẫy” lộ thiên, khiến người dân mỗi lần qua lại đều nơm nớp lo tai nạn. Công trình phục vụ dân sinh, nhưng vì sao việc hoàn trả mặt bằng lại chậm trễ đến vậy? Ai sẽ chịu trách nhiệm khắc phục?