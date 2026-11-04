Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị ký các quy chế phối hợp công tác

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu chứng kiến lễ ký của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu chứng kiến lễ ký của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu chứng kiến lễ ký của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn với Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu chứng kiến lễ ký của Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn với Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Vũ Trung Kiên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu tại Hội nghị ký các quy chế phối hợp công tác giữa Hội đồng Dân tộc với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2026-2031. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)