Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu cao nhất của sự phát triển

Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31-10.

Hội nghị đã được nghe giới thiệu những nội dung chủ yếu của Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; giới thiệu bản đồ, bản vẽ và sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch.

Quy hoạch đã định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị, 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 10 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi dự Hội nghị công bố Quy hoạch TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đúng dịp kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ Khởi Nghĩa (23-11-1940 / 23-11-2026).

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TP Hồ Chí Minh, mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công

Nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Bản Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm đã cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19-5-2026 về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới, xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn và bền vững, ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Để bản Quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công. "Phải xác định rõ thực hiện như thế nào, thực hiện ở đâu, ai làm, làm ở đâu, khi nào xong, thành quả cụ thể như thế nào để nhân dân được thụ hưởng" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Trước hết, Thành phố cần phổ biến, tuyên truyền nội dung cốt lõi của Quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát huy vai trò giám sát của nhân dân và thu hút tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư, phát triển. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch Thành phố và Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Đồng thời, Thành phố cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh và hệ thống pháp luật mới ban hành để tạo đột phá trong huy động nguồn lực, nhất là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo. "Quan trọng hơn hết, chúng ta phải phát triển các khu đô thị mới xanh, sạch, đẹp, nhà ở cho người dân. Đây là yếu tố quyết định của thành phố hơn 10 triệu dân", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và trách nhiệm cao…

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt, nhiều lần về làm việc với Thành phố với mong muốn Thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với tầm vóc của Thành phố mang tên Bác kính yêu. Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng luôn quan tâm, đồng hành cùng Thành phố, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh; cùng với các luật nền tảng như: Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Phát triển đô thị... nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và trao quyền chủ động lớn hơn cho Thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe và kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi nhất để TP Hồ Chí Minh phát triển bứt phá.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Quy hoạch đề ra, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao giấy chứng nhận thành viên chính thức Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh bày tỏ, xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Sau hội nghị công bố, Thành phố tổ chức triển lãm quy hoạch trong thời gian 1 tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố, phục vụ người dân và doanh nghiệp tham quan, tìm hiểu thông tin.

Quy hoạch tổng thể Thành phố đặt ra các mục tiêu lớn: Đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, nằm trong top 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Đến năm 2045, TP Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Đến năm 2075 và xa hơn, TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.