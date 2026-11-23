Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho Thành phố, mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Cùng dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan của Quốc hội; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố; các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh; biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của Thành phố, các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đã phối hợp chặt chẽ, công phu để bản Quy hoạch có tầm nhìn chiến lược được công bố hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Bản Quy hoạch đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới; trong đó xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, Thành phố trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhấn mạnh để bản Quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền nội dung cốt lõi của Quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, người dân để thống nhất cao về nhận thức và hành động; phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và sự giám sát của nhân dân; thu hút tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư, phát triển. Đồng thời, khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch Thành phố và Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Thành phố cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị mới được Quốc hội ban hành để tạo đột phá trong huy động nguồn lực, nhất là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; phát triển khu đô thị mới, nhà ở cho người dân sáng, xanh, sạch, đẹp.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; chủ động có giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội lưu ý nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng thời, Thành phố xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và trách nhiệm cao; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh, rõ trách nhiệm trong quyết định và thực hiện; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực về đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công; hướng dẫn rõ pháp lý để cán bộ, đảng viên yên tâm thực hiện đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm đặc biệt, nhiều lần về làm việc với Thành phố với mong muốn Thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với tầm vóc của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng luôn quan tâm, đồng hành cùng Thành phố, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; cùng với các luật nền tảng như: Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và trao quyền chủ động lớn hơn cho Thành phố. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe và kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi nhất để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt phá.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, sáng tạo, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà đầu tư và nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Quy hoạch đề ra, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Biến Quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển trong thực tiễn

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước đó, phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cho biết, Quy hoạch tổng thể Thành phố là kết tinh của trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ với tầm nhìn dài hạn 100 năm. Quy hoạch đã định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu cao nhất của sự phát triển. Thành phố nhận thức được việc triển khai đồng bộ, hiệu quả quy hoạch là tiền đề quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, trên cơ sở những mục tiêu đề ra, với tầm nhìn của một thành phố toàn cầu, cực phát triển quan trọng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế vùng phía Nam và cả nước, để nhanh chóng triển khai thực hiện quy hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; khẩn trương công bố rộng rãi quy hoạch bằng nhiều hình thức để tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về định hướng phát triển của Thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần chung tay thực hiện quy hoạch chung và các dự án mà Thành phố đang tập trung kêu gọi đầu tư.

Thành phố cũng rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm khớp nối đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tổng thể; phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các luật, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; huy động hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội, triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, Trung tâm Tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao Giấy chứng nhận thành viên Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong nhấn mạnh, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Lãnh đạo Thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến bản Quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển trong thực tiễn sinh động.