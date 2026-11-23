Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố Quy hoạch Tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: quochoi.vn

Mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Hồ Chí Minh; biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của Thành phố, các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đã phối hợp chặt chẽ, công phu để bản Quy hoạch có tầm nhìn chiến lược được công bố hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, TP. Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng: là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn ở cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

"Bản Quy hoạch đã cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09 ngày 19/5/2026, xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn và bền vững, ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tạo đột phá trong huy động nguồn lực

Để bản Quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, "khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công. Phải xác định rõ thực hiện như thế nào, thực hiện ở đâu, ai làm, làm ở đâu, khi nào xong, thành quả cụ thể như thế nào để nhân dân được thụ hưởng".

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan phổ biến, tuyên truyền nội dung cốt lõi của Quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để thống nhất cao về nhận thức và hành động; phát huy vai trò giám sát của Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh, HĐND Thành phố và sự giám sát của nhân dân; thu hút tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố Quy hoạch Tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050. Ảnh: quochoi.vn

Thành phố cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch Thành phố và Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Cùng với đó, TP. Hồ Chí Minh cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị mới được ban hành để tạo đột phá trong huy động nguồn lực, nhất là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

"Quan trọng hơn hết, chúng ta phải phát triển các khu đô thị mới xanh, sạch, đẹp, nhà ở cho người dân. Đây là yếu tố quyết định của thành phố hơn 10 triệu dân" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu TP. Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng; ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; chủ động có giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, nghiêm minh, xác định rõ trách nhiệm trong quyết định và tổ chức thực hiện; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công, đồng thời hướng dẫn rõ các quy định pháp lý để cán bộ yên tâm thực hiện đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm rất đặc biệt, nhiều lần về làm việc với TP. Hồ Chí Minh với mong muốn Thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với tầm vóc của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng luôn quan tâm, đồng hành cùng Thành phố, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, cùng với các luật nền tảng như: Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và trao quyền chủ động lớn hơn cho Thành phố.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe và kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để TP. Hồ Chí Minh phát triển bứt phá, vươn lên xứng tầm.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Thành phố sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Quy hoạch đề ra, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Định hình mô hình tăng trưởng mới, cấu trúc không gian siêu đô thị

Trước đó, phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong – Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - khẳng định, Lễ công bố bản Quy hoạch là dấu mốc quan trọng của thành phố mang tên Bác, điểm đánh dấu cho chặng đường phát triển mới, với tầm nhìn 100 năm của siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh.

Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là bản đồ phát triển dẫn dắt những quyết sách của Thành phố trong nhiều thập kỷ tới. Quy hoạch là kết tinh trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới tư duy mạnh mẽ với tầm nhìn dài hạn 100 năm, định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: quochoi.vn

Quy hoạch xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 10 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, lấy con người làm trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Về các mục tiêu phát triển, đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thành phố đặt mục tiêu có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới và thuộc nhóm thu nhập cao.

Đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Đến năm 2075 và xa hơn, Thành phố hướng tới trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển./.