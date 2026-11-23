Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đến dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự Hội nghị có: các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân...

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, lãnh sự quán các quốc gia, tổ chức quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh các chuyên gia, các nhà khoa học đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và đầu tư trong và ngoài nước...

Khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công

Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm được phê duyệt là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, là bản đồ phát triển dẫn dắt chính sách phát triển của Thành phố trong nhiều thập kỷ tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh

Quy hoạch đã định hình rõ mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển; đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị, 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 10 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng dự Lễ công bố Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm đúng vào ngày kỷ niệm 86 năm Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho Thành phố, mà còn tạo xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh; biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của Thành phố, các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đã phối hợp chặt chẽ, công phu để bản Quy hoạch có tầm nhìn chiến lược được công bố hôm nay.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng: là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức hút và sức lan tỏa lớn ở cả vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh

"Bản Quy hoạch được công bố hôm nay đã cụ thể hóa tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 09 ngày 19/5/2026, xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn và bền vững, ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Để bản Quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, "khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công. Phải xác định rõ thực hiện như thế nào, thực hiện ở đâu, ai làm, làm ở đâu, khi nào xong, thành quả cụ thể như thế nào để nhân dân được thụ hưởng".

Giữ vững vai trò đầu tàu, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất,phổ biến, tuyên truyền nội dung cốt lõi của Quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để thống nhất cao về nhận thức và hành động; phát huy vai trò giám sát của Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh, HĐND Thành phố và sự giám sát của Nhân dân; thu hút tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư, phát triển. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch Thành phố và Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, Thành phố cần vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98 của Quốc hội và hệ thống pháp luật, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị mới được ban hành để tạo đột phá trong huy động nguồn lực, nhất là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

"Quan trọng hơn hết, chúng ta phải phát triển các khu đô thị mới xanh, sạch, đẹp, nhà ở cho người dân. Đây là yếu tố quyết định của thành phố hơn 10 triệu dân", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ ba, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng. Ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Chủ động có giải pháp căn cơ ứng phó với biến đổi khí hậu, ngập úng, ô nhiễm môi trường; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đảm bảo hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang trao Giấy chứng nhận cho các thành viên mới của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thứ năm,xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh và trách nhiệm cao. Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh, rõ trách nhiệm trong quyết định và thực hiện. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực về đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công; hướng dẫn rõ pháp lý để cán bộ, đảng viên yên tâm thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

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Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành sự quan tâm rất đặc biệt, nhiều lần về làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn Thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với tầm vóc của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng luôn quan tâm, đồng hành cùng Thành phố, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, đặc biệt là các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các luật nền tảng như: Luật Quy hoạch, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và trao quyền chủ động lớn hơn cho Thành phố.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe và kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bứt phá, vươn lên xứng tầm.

Các đại biểu dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh

Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần năng động, sáng tạo, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp, thường xuyên là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, các nhà đầu tư quốc tế và Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Quy hoạch đề ra, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới

Trước đó, trong phát biểu khai mạc Lễ công bố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong khẳng định, Thành phố nhận thức được việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả Quy hoạch là tiền đề quan trọng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò tiên phong của Thành phố trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh

Để nhanh chóng triển khai thực hiện Quy hoạch, Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quốc Phong cho biết, Thành phố sẽ bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, khẩn trương công bố rộng rãi quy hoạch bằng nhiều hình thức để tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về định hướng phát triển của Thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần chung tay thực hiện quy hoạch chung và các dự án mà Thành phố đang tập trung kêu gọi đầu tư.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu khai mạc Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, nằm trong top 100 thành phố toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới. Đến năm 2075 và xa hơn, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Thành phố cũng sẽ rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm khớp nối đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tổng thể; phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các luật, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ; huy động hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội, triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, Trung tâm Tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình.

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Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Lãnh đạo Thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến bản quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển trong thực tiễn sinh động.

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"Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Từ nền móng vững chắc hôm nay, các thế hệ mai sau sẽ tiếp nối, hoàn thiện và tự hào về Thành phố của mình. Quy hoạch hôm nay được chính thức ban hành là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố, bạn bè trong và ngoài nước. Sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, năng động này sẽ tiếp tục được phát huy trong quá trình cụ thể hóa, thực hiện quy hoạch", Chủ tịch UBND Thành phố Lê Quốc Phong nhấn mạnh.