Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Sự kiện do UBND Thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức nhằm tôn vinh thành tựu phát triển nông nghiệp, quảng bá di sản lúa gạo Việt Nam; đồng thời tiếp tục khẳng định thế mạnh và vị thế của đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, Việt Nam nói chung trong phát triển ngành hàng lúa gạo và đảm bảo an ninh lương thực thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Cùng dự Festival có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Cần Thơ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Cần Thơ, các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong nước, các đại biểu quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”

Phát triển toàn diện chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam

Phát biểu tại Festival, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trải qua chiều dài lịch sử, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước và sự thịnh vượng, văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng là "vựa lúa", đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và có đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu. Việt Nam đã xuất khẩu các dòng gạo chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ và có mặt tại các thị trường yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đến dự Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần sáng tạo, lao động cần cù, dám nghĩ, dám làm, đóng góp to lớn của hàng triệu nông dân, các hợp tác xã, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Chủ tịch Quốc hội đồng thời nhấn mạnh chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: phải chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp. Việt Nam không chỉ bán gạo, cà phê hay hạt điều, mà cần xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới để mang lại giá trị cao hơn và khẳng định vị thế quốc gia…, quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Cho rằng, ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu và thách thức mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm chỉ đạo: đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo để giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm phát thải khí nhà kính; củng cố, phát huy mô hình liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp; xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam như chủ đề của lễ hội là “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đầu tư của các đối tác chiến lược, các quốc gia, tổ chức quốc tế.

Trong dịp Festival, các đại biểu sẽ được giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam, của Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là dịp để kết nối phát triển nông nghiệp với văn hóa và du lịch; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác và phát triển toàn diện chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

"Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, trực tiếp là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự nỗ lực của các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học và bà con nông dân, ngành hàng lúa gạo Việt Nam sẽ gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, vươn lên tầm cao mới trong kỷ nguyên mới phát triển của đất nước", Chủ tịch Quốc hội tin tưởng.

Các đại biểu tham dự Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Chuyển tải thông điệp về một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, trách nhiệm

Phát biểu khai mạc Festival, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội; khẳng định đây là những định hướng rất quan trọng để thành phố Cần Thơ và các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy ngành hàng lúa gạo Việt Nam phát triển xanh, chất lượng và bền vững trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu khai mạc

Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ 2 diễn ra từ ngày 22 - 25/11/2026, quy tụ khoảng 500 đơn vị, gian hàng cùng các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong nước, quốc tế.

Với chuỗi hoạt động hội thảo khoa học, trình diễn công nghệ, xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư và giao lưu văn hóa, Festival không chỉ là diễn đàn kết nối tri thức, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển mà còn nhằm ghi nhận, tôn vinh thành tựu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Đặc biệt, không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” khắc họa hành trình của cây lúa Việt Nam, từ nền văn minh lúa nước lâu đời đến những cánh đồng ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại. Qua đó, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, tri thức và sức sáng tạo của bao thế hệ người Việt Nam gắn bó với cây lúa, hạt gạo.

Đằng sau hành trình ấy là cả chiều sâu văn hóa của một dân tộc. Hạt gạo hiện diện trong bữa cơm sum vầy, trong phong tục, tín ngưỡng; những giá trị đã lắng sâu trong tâm thức, bồi đắp tính cách và tâm hồn bao thế hệ người Việt, để ngày hôm nay, hành trình ấy tiếp tục được lan tỏa và tôn vinh.

Các đại biểu tham dự Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, với chuỗi các hoạt động của Festival, thành phố Cần Thơ kỳ vọng sẽ tạo thêm những kết nối thực chất giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối và thị trường; giữa nhà khoa học với nhu cầu sản xuất; giữa nhà đầu tư với các dự án tiềm năng; đồng thời, mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển ngành hàng lúa gạo xanh, chất lượng, phát thải thấp.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và đối tác; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực; tăng cường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các viện, trường, đối tác quốc tế và các địa phương trong vùng để thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ gạo Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Bí thư Thành ủy Cần Thơ chia sẻ, hạt gạo Việt Nam đã đi qua một hành trình dài, từ những cánh đồng quê hương đến thị trường năm châu; từ bảo đảm bữa cơm mỗi gia đình đến đóng góp vào an ninh lương thực toàn cầu.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc Festival quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II

"Hôm nay, chúng ta cùng viết tiếp hành trình ấy bằng trí tuệ, sức sáng tạo và trách nhiệm, với khát vọng xây dựng ngành hàng lúa gạo Việt Nam xanh hơn, chất lượng hơn, có giá trị gia tăng cao hơn và vị thế ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế để mỗi hạt gạo Việt Nam không chỉ mang hương vị quê hương, kết tinh giá trị văn hóa và trí tuệ của người Việt Nam mà còn chuyển tải thông điệp về một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, trách nhiệm, cùng khát vọng thịnh vượng của đất nước", Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.