Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Tham dự đại hội có ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng tham dự có ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các sở, ngành TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Đại hội còn có sự tham dự của đại diện các hội Phật tử, trung tâm Phật giáo trong và ngoài nước.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm một năm so với nhiệm kỳ 2022 - 2027. Việc tổ chức sớm nhằm kiện toàn tổ chức Giáo hội, bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại hội có sự tham dự của gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước.

Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội lần này có gần 2.000 đại biểu tham dự, trong đó có 1.645 đại biểu tăng ni và Phật tử tiêu biểu.

Với phương châm "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, giai đoạn 2022 - 2026, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2026 - 2031).

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

Các nội dung trọng tâm gồm thảo luận, quyết định những vấn đề về tổ chức và hoạt động của Giáo hội; suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới và thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII.

Bên cạnh đó, đại hội tiến hành khen thưởng cấp Nhà nước và Giáo hội, suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026 và thông qua nghị quyết đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, lấy việc giữ gìn giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng; đổi mới hoạt động hoằng pháp, giáo dục và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X không chỉ là dịp tổng kết chặng đường hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động của Giáo hội trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham dự Đại hội.

Trước đó, ngày 6/11, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (1981 - 2026) và phiên làm việc thứ nhất của đại hội tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM.

Tại phiên làm việc chiều cùng ngày, đại hội biểu quyết suy tôn bổ sung 23 vị giáo phẩm vào Hội đồng Chứng minh; suy cử Hội đồng Trị sự khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước vào phiên làm việc trọng thể.

Vào tối 6/11, hàng nghìn tăng ni, Phật tử tham dự lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới, quốc thái dân an tại sân trước Đại giảng đường Minh Châu, do Ban Văn hóa Trung ương phối hợp Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Trong không gian trang nghiêm, những ngọn nến hoa đăng được thắp sáng, gửi gắm ước nguyện về thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, đồng thời tưởng nhớ các bậc tiền bối có công xây dựng Giáo hội.