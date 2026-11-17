Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đồng AIPA - 47
Sáng 17/11, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô Manila, Philippines, bắt đầu các hoạt động tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA - 47) theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA - 47 Faustino "Bojie" De Guzman Dy III từ ngày 17 - 18/11.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-du-dai-hoi-dong-aipa-47-10443869.html