“Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” là cuộc thi nhằm hiện thực hóa yêu cầu phát huy vai trò chủ thể sáng tạo của nhân dân được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh về Ngày Văn hóa Việt Nam. Cuộc thi mong muốn ghi nhận thanh âm riêng của đời sống, mỗi thành phố hay vùng quê, qua đó lưu giữ những giá trị văn hóa đang hiện diện trong đời sống cộng đồng.