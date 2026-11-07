Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Cùng dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, TPHCM, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Đđng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu đến dự Đại hội

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự và đại diện các tổ chức Phật giáo trong, ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức trong bối cảnh đất nước triển khai sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây cũng là lý do Giáo hội quyết định tổ chức Đại hội sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ trước, nhằm kiện toàn tổ chức, bảo đảm hoạt động Phật sự phù hợp với tình hình mới. Trước đó, GHPGVN tại 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tỉnh, thành cùng đại biểu dự Đại hội

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 - 2026), đồng thời thảo luận, thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2026 - 2031).

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội là xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và hoạt động của Giáo hội; suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới và thông qua Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VIII. Đại hội cũng tiến hành các hoạt động khen thưởng, suy tôn hàng giáo phẩm năm 2026 và thông qua nghị quyết Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, GHPGVN xác định tiếp tục củng cố hệ thống tổ chức, tăng cường kỷ cương, giữ gìn giới luật và đạo hạnh của tăng ni; đổi mới công tác hoằng pháp, giáo dục Phật giáo, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Trước đó, ngày 6/11, GHPGVN long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập (7/11/1981 - 7/11/2026), với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TPHCM cùng chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni và đông đảo Phật tử. Đại lễ là dịp nhìn lại chặng đường 45 năm hình thành, phát triển của Giáo hội, tri ân công đức các bậc tiền bối hữu công, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phương châm hoạt động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội tập trung đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 - 2026), đồng thời thảo luận, thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X (2026 - 2031)

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng, chương trình hoa đăng được tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính, thu hút đông đảo chư tôn đức, tăng ni, Phật tử tham dự. Những ngọn hoa đăng được thắp sáng, gửi gắm ước nguyện quốc thái dân an, đất nước thái bình, nhân dân an lạc, đồng thời lan tỏa những giá trị từ bi, trí tuệ và tinh thần hòa hợp của Phật giáo Việt Nam.