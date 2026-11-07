Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Dự Đại hội còn có: ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ ngành; lãnh đạo TPHCM và các tỉnh/thành.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham dự Đại hội có: Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội còn có sự tham dự của đại diện các hội phật tử, trung tâm Phật giáo trong và ngoài nước.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ đề của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động với phương châm: "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả". Đây là lần đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc được tổ chức tại TPHCM, sau 9 kỳ tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của Giáo hội trải qua 45 năm, tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn 1 năm so với nhiệm kỳ 5 năm (2022 - 2027) nhằm kiện toàn hệ thống tổ chức Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031, tạo nền tảng cho hoạt động Phật sự trong giai đoạn mới.

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết, với truyền thống hơn hai nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh đất nước, phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ, vô ngã, vị tha; góp phần xây dựng đời sống đạo đức, văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phụng sự hạnh phúc của Nhân dân.

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Kế thừa truyền thống ấy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục kiên định phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Tính đến thời điểm cuối nhiệm kỳ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện có gần 65.000 tăng ni, khoảng gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Theo số liệu cả nước có khoảng hơn 15 triệu tín đồ phật tử đăng ký; những người yêu mến và có niềm tin đạo Phật ước tính khoảng gần 50 triệu tín đồ ở trong và ngoài nước.

Nhìn lại nhiệm kỳ IX, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, chủ động thích ứng, triển khai các hoạt động Phật sự và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Đặc biệt, Giáo hội đã tổ chức rất thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại TPHCM. Việc cung rước và tôn trí Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ tại Việt Nam, với hơn 17 triệu lượt tăng ni, tín đồ phật tử và nhân dân chiêm bái đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống tâm linh của tăng ni, phật tử và nhân dân. Giáo hội đã hoàn thành tâm nguyện cung rước Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức về an trí tại tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự (TPHCM). Thành công của Đại lễ Vesak tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín và năng lực hội nhập quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Theo Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ hoạt động Phật sự mà còn xác định những định hướng phát triển của Giáo hội trong giai đoạn mới.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm: "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", Giáo hội xác định mục tiêu xây dựng Giáo hội đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của Tăng Ni làm nền tảng, lấy hoằng pháp và giáo dục làm nhiệm vụ trọng tâm, và lấy phụng sự nhân sinh làm phương châm hành động. Kỷ cương để thống nhất, đổi mới để phát triển, hiệu lực để thực thi, hiệu quả để phụng sự.

Những quyết định của Đại hội hôm nay không chỉ định hướng hoạt động Phật sự trong năm năm tới mà còn góp phần đặt nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh, mỗi vị tăng ni cần thực sự là tấm gương về giới hạnh, trí tuệ và trách nhiệm; mỗi ngôi chùa cần là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh lành mạnh, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật; mỗi người Phật tử cần là một công dân tốt, tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

"Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X sẽ thành công viên mãn, mở ra một giai đoạn phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp tục khẳng định truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc", Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ.