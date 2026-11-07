Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X được tổ chức sớm hơn một năm so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm kiện toàn tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2026), những hạn chế và bài học kinh nghiệm; thảo luận, quyết định phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ X; kiện toàn tổ chức, suy tôn bổ sung chư tôn đức tham gia Hội đồng Chứng minh và suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng sẽ thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ VIII, cử hành suy tôn hàng giáo phẩm và thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của tăng ni, phật tử cả nước trong việc xây dựng Giáo hội ngày càng đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội lần thứ X có chủ đề “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, hướng đến xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương, đổi mới và phát triển bền vững; lấy giới luật và đạo hạnh của tăng ni làm nền tảng.

Giáo hội xác định đổi mới trong hoằng pháp và giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, phụng sự nhân sinh là phương châm hành động; lấy kỷ cương làm nền tảng để thống nhất, đổi mới làm động lực phát triển, hiệu lực là điều kiện thực thi và hiệu quả là thước đo phụng sự.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại phiên làm việc chiều 6-11, đại hội thống nhất suy tôn bổ sung 23 vị giáo phẩm Hòa thượng tham gia Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 235 ủy viên chính thức và 40 ủy viên dự khuyết.

Đại hội cũng nghe báo cáo kết quả hoạt động Phật sự giai đoạn 2022-2026 qua video. Theo đó, trong giai đoạn này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thực hiện các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo với tổng trị giá hơn 7.500 tỷ đồng.

Hiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam có gần 65.000 tăng ni, gần 19.000 cơ sở tự viện và 250 điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Hàng năm, có hơn 50.000 tăng ni tham gia an cư kết hạ.