Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Kết nối yêu thương'

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình. (Ảnh: DUY LINH)

Tối 5/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Kết nối yêu thương”, nhằm vận động sự chung tay, tiếp sức từ toàn xã hội để sẻ chia, chăm lo thiết thực cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Dự chương trình còn có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trung ương và địa phương… Chương trình còn có sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương dự chương trình. (Ảnh: DUY LINH)

Sự kiện là hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch số 22-KH/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030, cùng Kế hoạch số 760/KH-BCA-X03 của Bộ Công an.

Theo thống kê ban đầu, cả nước hiện có hơn 30 nghìn trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang rất cần sự tiếp sức của cộng đồng.

Các tiết mục nghệ thuật được kết nối trong một mạch cảm xúc xuyên suốt. (Ảnh: DUY LINH)

Toàn bộ quy trình vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện được thực hiện chặt chẽ theo Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ, thông qua tài khoản của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Việc phân bổ kinh phí hỗ trợ dựa trên hồ sơ bệnh án, xác nhận thực tế của cơ sở y tế và chính quyền địa phương, bảo đảm nguyên tắc đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Ca sĩ Hồng Nhung biểu diễn tại chương trình. (Ảnh: DUY LINH)

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục nghệ thuật được kết nối trong một mạch cảm xúc xuyên suốt được khắc họa qua 3 phần: "Tình quê hương", "Kết nối yêu thương" và "Thanh âm trái tim". Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật múa, phóng sự thực tế và thủ pháp sân khấu với hình tượng cội nguồn bền vững, chương trình dẫn dắt người xem từ tình yêu gia đình, quê hương thân thuộc đến trách nhiệm xã hội và tình người cao cả.

Thông qua chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, khơi dậy trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng bằng những hành động thiết thực; góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.