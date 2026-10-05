Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình 'Kết nối yêu thương', chung tay hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan... ; Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Chương trình "Kết nối yêu thương"

"Kết nối yêu thương" là chương trình ý nghĩa được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế phục vụ xây dựng, phát triển đất nước.

Qua rà soát, thống kê ban đầu, cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình. Từ thực tế đó, Chương trình hướng tới kết nối sự quan tâm, trách nhiệm và nguồn lực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để cùng sẻ chia với những trường hợp thực sự cần được hỗ trợ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Chương trình "Kết nối yêu thương"

Chương trình không chỉ mong muốn huy động sự chung tay của cộng đồng để hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà còn hướng tới sự đồng hành lâu dài và thiết thực hơn, đó là xây dựng một bệnh viện để điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Chương trình "Kết nối yêu thương"

“Kết nối yêu thương” cũng là câu chuyện được "kể" xuyên suốt chương trình: bắt đầu từ tình yêu quê hương, đất nước và những tình cảm gần gũi trong mỗi gia đình; từ đó mở ra tình yêu giữa con người với con người, sự sẻ chia, trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng.

Chương trình gồm 3 phần “Tình quê hương”, “Kết nối yêu thương” và “Thanh âm trái tim”, có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ và các đơn vị nghệ thuật, với những tác phẩm về quê hương, người mẹ, trẻ thơ, tình yêu và những giá trị bình dị của cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa các nghệ sĩ nhí biểu diễn tại Chương trình

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tặng hoa các nghệ sĩ nhí biểu diễn tại Chương trình

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu với nghệ sĩ biểu diễn tại Chương trình

Thông qua Chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái”, khơi dậy trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng bằng những hành động thiết thực; góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Sau đây là một số hình ảnh các tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Chương trình:

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình