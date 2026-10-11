Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Đón đoàn tại Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, về phía Trung Quốc, có các đồng chí Vương Đông Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; Tống Nhuệ, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; Thẩm Triết Dật, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Văn phòng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bước ra khỏi chuyên cơ.

Đồng chí Vương Đông Minh, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cùng các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, đông đảo đại diện lưu học sinh và cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập tại Bắc Kinh, Trung Quốc cũng có mặt tại Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11-15/10, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân (Nhân đại) toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhận bó hoa tươi thắm từ Nhân đại Trung Quốc.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, diễn ra khi Việt Nam đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Quốc hội khóa XVI bước vào nhiệm kỳ mới và Trung Quốc thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15 trong năm đầu tiên; trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, tương đối toàn diện, với sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa định hướng chiến lược cấp cao và việc triển khai hợp tác cụ thể, thiết thực trên các lĩnh vực, nhất là sau thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước có ý nghĩa lịch sử đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh.

Việc Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Đồng thời, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn”.

Ngoài các hoạt động hội kiến, hội đàm với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, điểm nhấn của chuyến thăm là Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Đây là cơ chế mới được thiết lập năm 2024, cũng là cơ chế hợp tác liên nghị viện ở cấp cao nhất mà hai bên thiết lập rất ít với các quốc gia khác trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt tay các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Phiên họp là một hoạt động thực chất, tạo cơ hội cho cơ quan lập pháp hai bên cùng chia sẻ và cụ thể hóa những định hướng để tăng cường phối hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa hai nước, giám sát và đôn đốc việc triển khai các nhận thức chung, các thỏa thuận cấp cao và các cấp mà hai nước đã đạt được.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng Đại sứ Phạm Thanh Bình và đại diện cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng sẽ dành thời gian thăm Đại sứ quán, gặp gỡ, động viên cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện; cộng đồng người Việt, lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc; thăm một số cơ sở, mô hình tiêu biểu về lập pháp, phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa... ở thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Với quyết tâm của lãnh đạo hai nước và sự phối hợp chặt chẽ của Quốc hội Việt Nam, Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.