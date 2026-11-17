Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino có đại diện của Hạ viện Philippines, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tại Philippines.

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila, Philippines. Ảnh: quochoi.vn

Chủ đề của AIPA-47 là "Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm". Tham dự AIPA-47 có lãnh đạo các Nghị viện thành viên các nước ASEAN, Nghị viện các nước Quan sát viên AIPA, Ban Thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN, cùng các khách mời và đối tác phát triển của AIPA.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, dự kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự và phát biểu tại phiên họp Ban Chấp hành AIPA, dự Lễ khai mạc AIPA-47 và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội cũng có các hoạt động tiếp xúc song phương với các Trưởng đoàn nghị viện thành viên AIPA và đối tác.