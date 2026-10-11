Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc Vương Đông Minh đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc Vương Đông Minh đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)