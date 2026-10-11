Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Trung Quốc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh; Phó Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Tống Nhuệ và lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang tiếp tục phát triển tích cực, tương đối toàn diện theo định hướng "sáu hơn"; tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, nhiều cơ chế mới được thiết lập, thể hiện tin cậy cao.

Trong tổng thể chung của quan hệ hai Đảng, hai nước, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc không ngừng được củng cố, trở thành một trụ cột quan trọng và đạt nhiều kết quả thiết thực. Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò tích cực trong việc củng cố tin cậy chính trị, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác, góp phần chuyển hóa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao thành chính sách, chương trình hợp tác và những lợi ích thiết thực của hai nước.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh; Phó Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Tống Nhuệ và lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội kiến lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc; hội đàm với Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc...

Qua đó, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới theo định hướng “6 hơn".

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh

Đặc biệt, đối với Quốc hội, hai nước, chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng nâng tầm và làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp, phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc. Thông qua Phiên họp lần thứ hai, hai bên sẽ rà soát kết quả triển khai các nội dung đã thống nhất, xác định những trọng tâm hợp tác trong giai đoạn tới; tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay quốc tế Bắc Kinh

Chuyến thăm tiếp tục phát huy vai trò của hai cơ quan lập pháp trong tạo dựng hành lang pháp lý và giám sát việc triển khai các thỏa thuận, dự án hợp tác thực chất giữa hai nước; kịp thời nhận diện và hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc về chính sách, pháp luật, thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, nhất là trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, kinh tế - thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi.

Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay quốc tế Bắc Kinh

Cùng với đó, tăng cường giao lưu giữa các đại biểu Quốc hội/Nhân đại, các Nhóm nghị sĩ hữu nghị, cơ quan lập pháp địa phương và nhân dân hai nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ song phương; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, đóng góp vào việc kiểm soát tốt bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.