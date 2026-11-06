Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đảng, Nhà nước ghi nhận công lao, đóng góp của các đảng viên lão thành

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn (sinh năm 1928, sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 31, Đảng bộ phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước ghi nhận công lao, đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn dù tuổi đã cao nhưng vẫn có sức khỏe tốt, trí tuệ minh mẫn, trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình và tổ chức đảng ở cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đảng bộ ở các phường và chi bộ khu phố tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đảng viên cao niên tuổi đảng; thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh và những đảng viên có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Quốc hội mong muốn đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nhất là trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường An Nhơn đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; lấy tấm gương cống hiến của đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn làm điển hình để đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ địa phương học tập, noi theo. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến cho công cuộc xây dựng và phát triển khu phố 31, phường An Nhơn nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn nhấn mạnh, ông có được ngày hôm nay là nhờ sự dìu dắt, giáo dục của Đảng; khẳng định tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho Đảng, đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Lê Ngọc Ánh, sinh năm 1929, sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 2, Đảng bộ phường Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí Minh./.