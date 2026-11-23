Tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm), đoàn đại biểu do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

Tham gia đoàn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và TP.HCM.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đoàn lãnh đạo TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 tại Di tích lịch sử cấp Quốc Gia Ngã Ba Giồng.

Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu tham quan khuôn viên Ngã Ba Giồng, tìm hiểu những tư liệu, hình ảnh và hiện vật về cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, cũng như truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân Hóc Môn - Bà Điểm.

Ngã Ba Giồng là địa danh gắn với một trong những trang sử đau thương nhưng hào hùng của phong trào cách mạng Nam Bộ. Năm 1941, thực dân Pháp lập trường bắn tại khu vực này, xử tử nhiều chiến sĩ cách mạng; trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương và đồng chí Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.

Rời Ngã Ba Giồng, đoàn tiếp tục đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn (xã Hóc Môn). Tại đây, các đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ và những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn (xã Hóc Môn).

Cũng trong chiều 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo TP.HCM tham dự họp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa tại trụ sở HĐND, UBND xã Hóc Môn.

Tại buổi họp mặt, bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn đã phát biểu ôn lại chặng đường đấu tranh cách mạng của quân và dân Nam Bộ, nhấn mạnh tinh thần kiên cường, lòng son sắt với Tổ quốc và ý chí sẵn sàng đứng lên khi đất nước cần của các thế hệ đi trước.

Toàn cảnh buổi họp mặt.

Đêm 22 rạng sáng 23/11/1940, cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ đồng loạt tại nhiều tỉnh Nam Bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đông đảo quần chúng nhân dân và lực lượng cách mạng đã vùng lên tiến công các đồn bốt, cơ quan của chính quyền thực dân, thể hiện quyết tâm đấu tranh chống ách thống trị và giành quyền tự do cho dân tộc.

Cuộc khởi nghĩa sau đó bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt. Nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước bị bắt, tra tấn, xử tử. Những mất mát ấy đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử đấu tranh cách mạng tại Nam Bộ.

86 năm nhìn lại, Khởi nghĩa Nam Kỳ vẫn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh bất khuất và khát vọng độc lập của nhân dân. Những địa danh gắn với sự kiện, đặc biệt tại Hóc Môn, tiếp tục được gìn giữ như những chứng tích lịch sử, nhắc nhớ về sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Buổi họp mặt cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã ngã xuống, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Các hoạt động dâng hương, tưởng niệm và họp mặt được tổ chức trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng với Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quà cho các thân nhân cán bộ, chiến sĩ từng tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.