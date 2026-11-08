Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo đã tới dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào, bày tỏ niềm thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, người bạn thân thiết của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới; nguyện không ngừng học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy đoàn kết, xây dựng Đảng, xây dựng đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác dâng hoa tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Tuyên Quang - Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc gần 6 năm, cùng Trung ương Đảng lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Tám đi đến thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ công hòa và đưa cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi. Cách đây 1 năm, nhân kỷ niệm 80 năm CM tháng 8 và Quốc khánh 2/9, công trình Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào được khánh thành mang ý nghĩa chính trị - lịch sử - văn hóa sâu sắc, không chỉ là biểu tượng tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử của khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác cũng đã tới dâng hương tại Đình Tân Trào. Đình Tân Trào nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội, tiền thân của Quốc hội ngày nay. Diễn ra trong các ngày 16 và 17/8/1945, Quốc dân Đại hội thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng và 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời, do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Đoàn đã tới dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các các vị tiền bối cách mạng; tham quan triển lãm ảnh Quốc hội Đổi mới và Kiến tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Cũng tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các đồng chí lãnh đạo và đoàn công tác đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu di tích Ban Thường trực Quốc hội ở xã Tân Trào. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở và làm việc tại đây, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Ban Thường trực Quốc hội đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng như: Hội nghị Liên tịch giữa Ban Thường trực Quốc hội với Ủy ban Liên Việt (tháng 2/1953); Hội nghị toàn quốc của Ủy ban Liên Việt (tháng 11/1953).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Nhà tưởng niệm.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh trống khai lễ tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tìm hiểu tài liệu lịch sử tại Nhà Trưng bày lưu niệm Ban Thường trực Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quam triển lãm ảnh Quốc hội Đổi mới và Kiến tạo.

Đây cũng là địa điểm Ban Thường trực Quốc hội soạn thảo nội dung và chuẩn bị tài liệu cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I (khóa họp duy nhất tại chiến khu Việt Bắc, diễn ra từ ngày 1 - 4/12/1953); cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ họp bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ… góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi vẻ vang. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Tôn Đức Thắng có 7 năm sống và làm việc tại nhiều địa điểm khác nhau ở tỉnh Tuyên Quang.