Cùng đi có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng

Tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) và Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn (xã Hóc Môn), trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng, các chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Cách đây 86 năm, ngày 23/11/1940, đồng bào Nam Bộ đã anh dũng đứng lên khởi nghĩa, làm rung chuyển chính quyền cai trị của thực dân Pháp và tay sai.

Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia địa điểm Dinh quận Hóc Môn là nơi diễn ra sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940) và lưu lại nhiều sự kiện đấu tranh suốt chặng đường dài lịch sử của quân và dân 18 thôn vườn trầu.

Ngã Ba Giồng là nơi từng chứng kiến sự kiện bà con Hóc Môn và Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Sài Gòn vùng dậy vào đêm 22 rạng sáng 23/11/1940 trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ lịch sử; cũng là nơi thực dân Pháp đã bắt và xử bắn hơn 900 cán bộ, đảng viên, nhân dân sau ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, trong đó có các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, nguyên Tổng Bí thư của Ðảng ta và đồng chí Phan Ðăng Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Ðảng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Dinh Quận Hóc Môn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Dinh Quận Hóc Môn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Dinh Quận Hóc Môn

Năm 2010, Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng mới toàn bộ Khu di tích Ngã Ba Giồng, khánh thành vào dịp kỷ niệm 70 năm Nam Kỳ Khởi Nghĩa 23/11/2010, được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2002. Trong khuôn viên Khu di tích là những hiện vật, hình ảnh lịch sử về những con người, vùng đất của cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ 1940.

Các đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng

Được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1993, Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn hiện trưng bày nhiều tư liệu, minh họa các giai đoạn lịch sử thăng trầm cũng như khí thế đấu tranh cách mạng của quân và dân trong huyện Hóc Môn qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.