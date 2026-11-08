Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào"

Cùng đi có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào"

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội và Phu nhân cùng Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các vị tiền bối cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng ta, nhân dân ta tại Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào", Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Đình Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào"

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào"

Địa danh Tân Trào đã đi vào lịch sử dân tộc như một “địa chỉ đỏ” thiêng liêng. Nơi đây, tháng 8/1945, Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam - đã quyết đáp những vấn đề sống còn của vận mệnh dân tộc, đặt nền móng dân chủ và pháp quyền đầu tiên để tiến tới sự ra đời của bản Hiến pháp năm 1946. Tinh thần Tân Trào cũng chính là biểu hiện sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - sức mạnh đã giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn gian khổ, đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào"

Tại Đình Tân Trào, ngày 16/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bộ Việt Minh đã khai mạc Đại hội đại biểu quốc dân (còn gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào) - sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam, mở ra thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quốc dân Đại hội có ý nghĩa như một Quốc hội lâm thời - tiền thân của Quốc hội Việt Nam, thể hiện niềm tin sâu sắc của Nhân dân với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn dân tộc trong việc giành độc lập và xây dựng một nhà nước mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu dâng hương tại Đình Tân Trào

Công trình Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần sáu năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc, thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử của Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ viết tiếp những trang sử vàng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng

Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa quan trọng, là nơi tìm hiểu, tri ân các vị tiền bối cách mạng đã từng sống, làm việc thời kỳ tiền khởi nghĩa và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược gồm các đồng chí: Trường Chinh, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Bùi Bằng Đoàn, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Hồ Tùng Mậu, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh và Tố Hữu; đồng thời, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu tham quan Triển lãm "Quốc hội Việt Nam: từ khởi nguồn Tân Trào đến khát vọng phát triển"

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng thuộc Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, được khánh thành ngày 16/8/2025 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945 - 16/8/2025) và 80 năm tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), là "địa chỉ đỏ" lưu giữ nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật gắn với cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và những đóng góp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với Quốc hội Việt Nam và sự nghiệp cách mạng của đất nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu hình ảnh, hiện vật gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác nghe giới thiệu hình ảnh, hiện vật gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác nghe giới thiệu hình ảnh, hiện vật, tư liệu về 80 năm Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn công tác nghe giới thiệu hình ảnh, hiện vật, tư liệu về 80 năm Quốc hội Việt Nam

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng