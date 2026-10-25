Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Công trình APEC 2027 phải bảo đảm “3 không”

Quang cảnh buổi làm việc.

Sáng 25/10, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh An Giang về việc thực hiện Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội và tiến độ các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; lãnh đạo các ban, bô, ngành Trung ương.

Lãnh đạo tỉnh An Giang có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi; thường trực HĐND, UBND tỉnh...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng báo cáo kết quả thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận tại cuộc làm việc.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh An Giang, nhà đầu tư và đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công các dự án. Đồng chí cũng cảm ơn người dân Phú Quốc đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, phục vụ triển khai công trình.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc triển khai đồng loạt 21 dự án gặp nhiều khó khăn do mùa mưa bão kéo dài, thiếu vật liệu và lao động lành nghề, trong khi công nghệ đường sắt lần đầu được áp dụng còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ. Mốc 30/6/2027 phải được giữ vững; các công trình phải bảo đảm an toàn, chất lượng, mỹ thuật và tuân thủ pháp luật, không để xảy ra thất thoát, sai phạm.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu UBND tỉnh An Giang khẩn trương hoàn thành định mức, đơn giá đặc thù theo Nghị quyết số 321/NQ-CP trong tháng 10/2026, tránh để thiếu đơn giá tiếp tục ảnh hưởng tiến độ. Việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng thi công trước khi phê duyệt dự án, ký hợp đồng phải được kiểm định độc lập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc.

Đối với tuyến tàu điện đô thị, cần có đánh giá an toàn hệ thống độc lập trước khi vận hành. Tỉnh cũng phải kiện toàn hội đồng kiểm tra nghiệm thu với sự tham gia của Bộ Xây dựng, đồng thời cập nhật tiến độ thường xuyên theo khối lượng thực tế và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn nhà nước năm 2026.

Về công tác tái định cư, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm người dân bàn giao đất có nơi ở ổn định, bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đặc khu Phú Quốc cần vận động người dân xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần tạo diện mạo văn minh cho điểm đến trước thềm APEC 2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận tại cuộc làm việc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phải gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng dự án, kịp thời khen thưởng tập thể làm tốt và xử lý nghiêm tình trạng chậm trễ do chủ quan, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Các công trình phải hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và mỹ quan, góp phần tạo ấn tượng tốt về Việt Nam và Phú Quốc với bạn bè quốc tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi làm việc.