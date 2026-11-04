Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ đội Biên phòng, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương dự Hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Chương trình phối hợp nhằm tiếp tục tăng cường gắn hoạt động lập pháp, thẩm tra, giám sát với quản lý nhà nước; bổ sung căn cứ hoàn thiện chính sách, tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới. Cùng với đó, khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp từ trước đến nay; thực hiện hiệu quả hơn trong việc cung cấp thông tin và theo dõi thực hiện; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới. Chương trình cũng góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của đồng bào, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cơ quan, đơn vị.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược, lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Nhấn mạnh quan hệ phối hợp giữa 4 cơ quan cần lấy chất lượng chính sách và hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung nâng cao chất lượng phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác dân tộc; chủ động phối hợp từ khâu nghiên cứu, đề xuất chính sách; coi trọng thực tiễn và ý kiến đồng bào; tập trung xử lý những bất cập, chồng chéo về đối tượng, địa bàn, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện.

Hội đồng Dân tộc kịp thời kiến nghị hoàn thiện pháp luật, cơ chế thực hiện và phân bổ nguồn lực. Quá trình phối hợp phải bảo đảm tính độc lập, khách quan của thẩm tra, giám sát và trách nhiệm giải trình. Bộ Dân tộc và Tôn giáo tham mưu chủ trương, chính sách trong giai đoạn mới; hoàn thiện pháp luật về công tác dân tộc; các nội dung chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi được giao, bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu gắn phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống đồng bào với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới. Theo đó, Bộ Công an tăng cường nắm tình hình, phân tích, dự báo, chủ động phòng ngừa, giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự theo thẩm quyền; phòng, chống tội phạm và các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Dân tộc kiến nghị chính sách phát triển vùng biên giới gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Các cơ quan cần gần dân, lắng nghe dân, phát huy vai trò chủ thể của đồng bào, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số và người có uy tín; tuyên truyền, vận động phải gắn với giải quyết công việc thiết thực của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo chứng kiến ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc với Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo chứng kiến ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo chứng kiến ký kết Quy chế phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Lưu ý nâng cao chất lượng thông tin, chia sẻ dữ liệu và hiệu quả giám sát, kiến nghị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, khai thác dữ liệu dùng chung. Thông tin phải kịp thời, có căn cứ, tuân thủ quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin. Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình dân tộc, tôn giáo và kết quả chính sách; Bộ Công an, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cung cấp thông tin, đánh giá thuộc lĩnh vực phụ trách. Hội đồng Dân tộc chắt lọc, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Quốc hội và cấp có thẩm quyền. Hoạt động giám sát cần tập trung vào những vấn đề có tác động lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào. Hội đồng Dân tộc làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và theo dõi đến cùng việc thực hiện kiến nghị; các bộ, cơ quan chủ động khắc phục, giải trình, trả lời kết quả xử lý theo thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, gắn kết quả phối hợp với trách nhiệm người đứng đầu. Ngay sau hội nghị, các cơ quan phân công lãnh đạo phụ trách, đầu mối thực hiện; lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên, xác định rõ cơ quan chủ trì, sản phẩm và thời hạn, gắn với chương trình công tác của từng cơ quan. Người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra. Kết quả phối hợp phải được đánh giá bằng chính sách được hoàn thiện, kiến nghị được giải quyết, khó khăn được tháo gỡ, thiết thực đối với người dân.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khẳng định, những đánh giá, ghi nhận của Chủ tịch Quốc hội đối với kết quả phối hợp giữa các cơ quan trong thời gian qua là nguồn động viên to lớn; đồng thời, những nhiệm vụ, yêu cầu và định hướng được Chủ tịch Quốc hội chỉ ra là cơ sở quan trọng để các cơ quan tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trước đó, đồng chí Trần Thị Hoa Ry, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Dân tộc với Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng giai đoạn 2019-2026; những nội dung trọng tâm của Quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2031.

Theo đó, kết quả nổi bật trong thực hiện các quy chế phối hợp là đã phát huy thế mạnh của từng cơ quan, tăng cường gắn kết giữa công tác xây dựng chính sách với tổ chức thực hiện, giữa hoạt động giám sát của Quốc hội với giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.