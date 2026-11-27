Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026 - Ảnh: TTXVN

Sự kiện do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Cùng dự Hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; đại diện các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương; các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo; chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, đại diện doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2025, Quốc hội đã ban hành Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật Giáo dục đại học (sửa đổi). Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết; nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đúng nơi, đúng lúc; nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được. Quốc hội đã tháo gỡ những vướng mắc về thể chế trong lĩnh vực giáo dục thông qua việc ban hành các luật, nghị quyết. Vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực thi của Chính phủ, các bộ, ngành; các nghị định, thông tư hướng dẫn đã được ban hành đầy đủ và triển khai hiệu quả trong thực tiễn hay chưa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo - Ảnh: daibieunhandan.vn

Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đó là “Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện. Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó - thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó - vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71-NQ/TW, trên cơ sở đánh giá thực tiễn; đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh. Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thời gian tới cần tăng cường giáo dục đạo đức trong trường học, tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Khi học sinh có biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, không thể chỉ quy trách nhiệm cho nhà trường. Gia đình phải chủ động quan tâm, quản lý, nắm bắt sinh hoạt, học tập hằng ngày của con em mình, không thể phó mặc cho giáo viên.

Cùng với đó, phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao. Ưu tiên giải quyết thiếu giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đang trong tình trạng quá tải hiện nay.

Về giáo dục đại học, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia, các trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt; tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả. Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học. Định hướng cơ cấu đào tạo trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước; tập trung phát triển các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, đảm bảo cơ cấu hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Về giáo dục nghề nghiệp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước nâng chất lượng theo chuẩn khu vực, quốc tế. Doanh nghiệp phải trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo; chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Về khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn. Thực tế, những trường tư thục đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục cần được ghi nhận, tạo điều kiện, nhân rộng và tập trung nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém.

Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" - Ảnh: daibieunhandan.vn

Về tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ: Mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực đảm bảo, thời hạn và kết quả thực hiện; phân cấp phải tính đến năng lực thực tế, điều kiện thực hiện. Sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo giảm số đầu mối; không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp. Những kiến nghị đã được chỉ rõ phải theo dõi đến khi khắc phục được - những hạn chế kéo dài phải xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan, của người đứng đầu để giải quyết căn cơ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, ban hành nhiều chủ trương, chính sách thiết thực như miễn học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026; xây dựng 248 điểm trường tại vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều địa phương đã ban hành chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh bán trú. Vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện hiệu quả, không thể chỉ nêu khó khăn mà không chỉ ra giải pháp tháo gỡ. "Phải cụ thể, “nói có sách, mách có chứng”, làm rõ từng khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, cấp có thẩm quyền để giải quyết đến cùng", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Nhấn mạnh giáo dục là sự nghiệp bền bỉ, lâu dài, nhưng cơ hội học tập và trưởng thành của mỗi thế hệ không thể chờ đợi, Chủ tịch Quốc hội khẳng định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo là phải chuyển hóa những quyết sách thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học.