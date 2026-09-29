Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chuyển mạnh phối hợp theo quy trình sang đồng hành từ đầu về chính sách
Chiều 29/9, tại trụ sở Chính phủ, các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chuyen-manh-phoi-hop-theo-quy-trinh-sang-dong-hanh-tu-dau-ve-chinh-sach-10432193.html