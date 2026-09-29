Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Chuyển mạnh phối hợp theo quy trình sang đồng hành từ đầu về chính sách

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn nghiên cứu, xử lý đề xuất của Nhà đầu tư về việc xây dựng phương án đưa dự án Hữu Nghị - Chi Lăng và dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đoạn Đồng Đăng - Đông Khê vào khai thác tạm, phục vụ nhân dân miễn phí dịp Tết theo thẩm quyền.