Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân . Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone . Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone . Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tham quan trưng bày ảnh giới thiệu về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Ảnh: Quang Vinh

Toàn cảnh hội đàm. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Việt Nam tại hội đàm. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu cấp cao trong Đoàn. Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với các đại biểu.