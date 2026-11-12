Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam

Tham dự Lễ đón về phía Việt Nam có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Valentina Matviyenko tại vị trí xe đỗ trước cổng Độc Lập, Nhà Quốc hội. Đại diện phía Việt Nam tặng hoa chào mừng Chủ tịch Quốc hội Valentina Matviyenko.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Valentina Matviyenko theo thảm đỏ, đi giữa hai hàng tiêu binh vào Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn các thành viên Đoàn đại biểu Liên bang Nga

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn các thành viên Đoàn đại biểu Liên bang Nga

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu các thành viên đoàn Việt Nam với Chủ tịch Valentina Matviyenko; Chủ tịch Valentina Matviyenko giới thiệu các thành viên Đoàn Liên bang Nga với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Valentina Matviyenko tiến về vị trí trung tâm đại sảnh Nhà Quốc hội. Hai Chủ tịch và đại biểu hai nước cùng tham quan không gian trưng bày các hình ảnh tiêu biểu về quan hệ hai nước, hai Quốc hội.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thành viên Đoàn đại biểu Liên bang Nga

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về thành viên đoàn đại biểu Liên bang Nga. Ảnh: Phạm Thắng

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Valentina Matviyenko đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Valentina Matviyenkosẽ thay mặt Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga trao Huy hiệu danh dự “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện” tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko sau khi Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời là lần thứ ba bà Valentina Matviyenko thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga. Điều đó cho thấy tính liên tục, gắn bó và tin cậy trong quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội.

Chuyến thăm khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi thông qua việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách và hoạt động giám sát; tăng cường vai trò của các ủy ban chuyên môn trong thúc đẩy hợp tác ở những lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tham quan không gian trưng bày ảnh về quan hệ hai nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tham quan không gian trưng bày ảnh về quan hệ hai nước

Chuyến thăm tạo thêm động lực cho hợp tác nghị viện, góp phần chuyển hóa các cam kết cấp cao thành kết quả cụ thể, qua đó, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi ích của hai nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tham quan không gian trưng bày ảnh về quan hệ hai nước