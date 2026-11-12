Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Valentina Matviyenko đã tiến hành hội đàm; chứng kiến Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Valentina Matviyenko sẽ thay mặt Hội đồng LB, Quốc hội LB Nga trao Huy hiệu danh dự “Vì những đóng góp cho sự phát triển của chế độ nghị viện” tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chuyến thăm khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy hợp tác thực chất, cùng có lợi thông qua việc hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế, chính sách và hoạt động giám sát; tăng cường vai trò của các ủy ban chuyên môn trong thúc đẩy hợp tác ở những lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân...

Chuyến thăm tạo thêm động lực cho hợp tác nghị viện, góp phần chuyển hóa các cam kết cấp cao thành kết quả cụ thể, qua đó góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi ích của hai nước trong giai đoạn mới.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại lễ đón và hội đàm:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko về thành viên đoàn đại biểu Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu phía Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu tại cuộc hội đàm.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matviyenko và các đại biểu phía LB Nga.

Quang cảnh cuộc hội đàm.