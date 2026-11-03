Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào
Sáng 3/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 5/11/2026.
Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của ông Sonexay Siphandone sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào ngày 5/10/2026.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào đối với công tác củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-le-don-chu-tich-quoc-hoi-lao-204261103113505445.htm