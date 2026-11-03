Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 5/11/2026.

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của ông Sonexay Siphandone sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào ngày 5/10/2026.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào đối với công tác củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Sáng 3/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến 5/11/2026.

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của ông Sonexay Siphandone sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào ngày 5/10/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân Vandara Siphandone xem triển lãm ảnh về quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trước đó, trên cương vị Thủ tướng Lào từ tháng 12/2022 đến đầu tháng 10/2026, ông Sonexay Siphandone đã nhiều lần sang Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hoặc tham dự hoạt động đa phương.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào đối với công tác củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung trước khi tiến vào Hội đàm.

Toàn cảnh Hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội đàm.